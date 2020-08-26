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再累都甘願！一銀、門諾攜手做公益　義診+修繕屋舍助弱勢

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▲▼志工戴上口罩、工程帽，拿起了電鑽、鐵鎚，在師傅的指導下，拆除磚造料理台。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼志工戴上口罩、工程帽，拿起了電鑽、鐵鎚，在師傅的指導下，拆除磚造料理台。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

 
第一銀行及第一銀行文教基金會長期關懷偏鄉醫療，不僅委託門諾醫院團隊一年辦理兩次的巡迴義診，更連續三年投入弱勢家庭及獨居長輩房屋修繕的行列，讓受助家庭不僅能夠住的安心，還能感受到志工團隊所傳遞的滿滿溫情。
 
參與活動的志工們一致認為，能夠有機會與工作夥伴投入志工服務，看到受助家庭環境的改善及家人臉上的笑容，再累都心甘情願，也覺得很有成就感。
 
第一銀行志工伙伴一行11人，跟隨著門諾醫院社工師的腳步，穿梭於偏鄉小徑終於抵達了范姓民眾的家；老舊不堪的房屋，屋齡已超過40年，實在難以想像現在一家子8口人在這樣的環境中生活。

▲▼志工戴上口罩、工程帽，拿起了電鑽、鐵鎚，在師傅的指導下，拆除磚造料理台。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
戴上口罩、工程帽，志工夥伴們拿起了電鑽、鐵鎚，在師傅的指導下，開始拆除磚造料理台，即使打得整身灰塵、雙手被震到發麻也不嫌累；豆大的汗珠不知道已將身上的衣服弄濕了幾回，經過了半天的敲打整頓，大家合力清除廢棄的木板、地上厚重的落塵後，才終於將客廳天花板重新鋪上木板，將原本磚造的廚房改成不鏽鋼水槽，范先生看到原本破舊的家，有了新面貌，除了頻頻向第一銀行與門諾醫院團隊道謝，也帶著全家人與志工團隊合影，用最燦爛的笑容致上他們心中最大的感謝！

▲▼志工戴上口罩、工程帽，拿起了電鑽、鐵鎚，在師傅的指導下，拆除磚造料理台。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼志工合力清除廢棄的木板，要將客廳天花板換新。
 
幫助他人的同時，其實收穫最大的是自己，且每次的投入，對志工們來說都是一個成長，尤其看到這些家庭仍努力的生活，這份感動總會激發自己更多正向的力量，如同第一銀行秉持著取之於社會用之於社會的理念，持續的投入社會公益，關懷與幫助社會各角落需要幫助的人，致力讓社會更溫暖、更祥和。

▲▼志工戴上口罩、工程帽，拿起了電鑽、鐵鎚，在師傅的指導下，拆除磚造料理台。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
除了房屋修繕，門諾醫院肝篩團隊，也在馬遠衛生室為民眾進行檢查與衛教，在地居民一早便來到了衛生室，帶隊的腸胃科主任鄭穆良醫師、趙令瑞醫師以及急診室主任鄧學儒醫師也親自在現場為民眾進行診療與超音波檢查。有感於C型肝炎是僅次B型肝炎國內感染人數第二多的病毒性肝炎，也是造成慢性肝病與肝癌的主要原因之一，鄭穆良醫師除了加強民眾對肝病預防及肝病篩檢的認識，也強調C型肝炎的治療，目前已有全口服新藥DAA，不僅治癒率高，只要經檢驗出有C肝病毒的民眾，還可使用健保及早治療。
 
門諾醫院感謝第一銀行文教基金會的協助，多年來贊助這項肝篩計畫，尤其近年更投入房屋修繕的行列，讓偏鄉的弱勢家庭與獨居長者能夠安心住、享溫情，門諾醫院將持續落實醫院早期為偏鄉部落原住民提供巡迴診療服務的精神，擴大為貧病、身障、失智、獨居長者等弱勢族群，提供所需的關懷與照顧。

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