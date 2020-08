控制哥聽「老婆與閨密大聊性生活」　惱羞「連3天地獄式虐妻」送死亡威脅！

▲男子不滿妻子討論性生活,發怒爆打。(圖/示意圖/123RF)

記者陳亭伃/綜合報導

性能力在許多男女的內心中,都是神聖不可否定侵犯的領域。英國一名男子因為聽到妻子跟朋友討論「性生活」,惱羞成怒之下竟狂毆凌虐愛人多日,甚至威脅要將她推去撞車。法官開庭時憤怒表示,「男子這樣的行為根本就是流氓的行為,非常暴力」。

根據英國《每日星報》報導,27歲的戈登(Gordon)因為聽到妻子在跟朋友討論自己的性生活,回家憤怒之下竟多次毆打妻子,甚至用食物塗抹在臉上、掐脖子、打耳光等方式羞辱,此外更不斷用水、番茄醬來潑灑在屋內。

事件發生在7月份,當時戈登帶著妻子出門去了朋友家,接著在聊天過程中,聽到一行人討論性生活討論的相當起勁,當下一度威脅在場友人說要闖毀大家的車子,接著返家之後連續3天不斷對妻子施暴,雖然妻子一度打電話報警,但因為脖子被掐住,根本無法發聲。

直到報案當天,戈登的妻子在被毆打後躲到一處房屋附近,等待警察救援。她得到救援之後向警方表示,戈登不斷用死亡恐嚇她,不斷的拳打腳踢讓她一度對球就失去信心。

