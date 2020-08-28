學徒寄宿學習「搞上美豔廚師娘」　悲慘廚師遭下藥3月…整個胃塞爆安眠藥！

▲男子為跟廚師娘偷情，竟在廚師食物內下藥3個月。（圖／翻攝自金邊警方下同）

記者陳亭伃／綜合報導

柬埔寨金邊日前發生一起荒唐的偷情案，一名21歲男子洽納（Sreng Channa）是一名廚師的學徒，該名廚師李逢（Fung Li）好心讓洽納寄宿家中學習，未料洽納卻跟廚師娘麗娜（Tang Lina）有一腿，兩人3個多月來為了偷情，不斷在李逢的食物、水杯內下藥，讓他身體不適、長時間睡覺，日前遭到李逢覺得不對勁，逼問之下才知自己綠光罩頂。

綜合外媒報導，李逢原本對於洽納這名學徒相當看好，於是決定讓他寄宿於家中，方便學習。未料洽納發現廚師娘麗娜長得相當漂亮，私心加上私慾爆棚的情況下，開始跟麗娜有了不正當的接觸，兩人甚至偷偷在李逢食用的食物、水裡面添加了大量的安眠藥。

▲男子遭到逮捕。

兩人偷情越來越激烈、頻繁，於是給李逢下的藥劑量也越來越重，導致他出現腹瀉、頭痛、昏昏欲睡的情況。3個月來麗娜與洽納幾乎夜夜笙歌，直到李逢感覺到身體的異樣，決定就醫，醫師告訴他「胃部的不舒服是因為食用大量的安眠藥」，李逢終於恍然大悟，且過去自己也沒有服用安眠藥的習慣。

李逢返家之後打電話給洽納詢問，這時恰納才坦承因為跟麗娜偷情，所以才會選擇在他的食物內下藥，這讓李逢相當震驚，決定立刻報警。警方獲報後，隨即將洽納與麗娜逮捕，並以通姦起訴二人。

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