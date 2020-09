德總統見陸外交部長　「堅持一個中國」秒得肯定：中德是最棒夥伴

▲德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)。(圖/路透社)

記者陳亭伃/綜合報導

中國外交部長王毅在疫情之際,仍繼續著歐洲訪問之旅。1日抵達德國柏林,與多名政府高官進行會面交流,其中與德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)會面,兩造交流國際觀念與政治想法,史坦麥爾即表示,「德國將會堅持一個中國原則」。

綜合外媒報導,捷克參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)日前率團訪台,讓王毅不滿狠嗆「挑戰一中原則將會付出沉重代價」。德國外交部長馬斯(Heiko Maas)則回應:「勿對德國的歐洲盟友施壓威脅」。然而就在不久後王毅與德國總統史坦麥爾會面時,史坦麥爾提到「德國相當重視對中國的關係,希望可以與中方保持交流與緊密聯繫」。

史坦麥爾提到,德國將會繼續秉持「一個中國」的原則,國際事務中也會繼續奉行多邊主義,希望在目前紛擾的國際局勢中,不要出現「脫鉤」的狀況。

王毅則回應,全球疫情嚴重,中國盼望與各國進行深入的抗疫合作,中國願意與德國、歐洲其他國家一起努力,進行到下一個國際關係狀態,當然也包括疫苗研發、學術交流等,「更絕對反對單邊霸凌」維持國際公平正義。

德國智庫墨卡托基金會中國研究中心分析,中國在國際上遭受巨大壓力,加上華為、字節跳動、貨物關稅等受到打壓,因此北京展開外交攻勢,一口氣訪問義大利、荷蘭、挪威、法國和德國,拓展新的外交道路。

