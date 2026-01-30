叫車平台「丟包旅客無法可罰」　工會揭漏洞：未納運輸業管理

▲日前新北台64線發生死亡車禍，醉男遭多元計程車司機丟包車道，被4車輾斃慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者李姿慧／台北報導

頂大畢業的替代役男25日凌晨酒後搭乘多元計程車返家，卻遭司機「丟包」台64線快速道路上，被4車輾斃身亡，涉事司機為Bolt叫車平台派遣。該事件凸顯叫車平台未納入運輸業管理的制度漏洞，駕駛工會指出，現行法規僅規範車隊與司機，實際派遣的叫車平台卻無法罰，不須負擔責任，籲交通部檢討制度。

叫車生態轉變 平台握派遣權卻未納交通業管理

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長、台北市計程車駕駛員工會發言人李威爾指出，早年計程車叫車系統皆由各車隊自行開發與管理，責任歸屬明確，但10年前Uber進入台灣、近年Bolt等平台興起後，叫車平台越來越多，以「資訊業」名義運作，卻實際掌控派遣、媒合與管理權限，然而現行交通法規無法約束叫車派遣平台，制度出現漏洞。

李威爾直言，消費者是基於對平台的信任而叫車，平台媒合特定車隊司機，若發生事故，平台卻僅以「深表遺憾」回應，無須承擔任何法律或賠償責任，形成明顯制度缺口。

保險與成本全由司機扛 平台獲利卻免責

他指出，目前計程車管理主要依據《汽車運輸業管理規則》、《計程車客運服務業申請核准經營辦法》、《計程車駕駛人執業登記管理辦法》，規範車隊和司機，但隨著越來越多的計程車與叫車平台合作，許多小型車隊無力自行開發系統，只能仰賴平台派單。派遣系統業者卻不願申請車隊執照、承擔管理責任，風險與成本全數轉嫁給司機。

李威爾進一步說明，目前強制險、旅客責任險、第三責任險皆由司機自行負擔，司機還需支付靠行費、購車成本，出事時由司機與小車隊承擔責任，真正獲利且掌握權力的系統平台卻完全不需負責，制度顯失公平。

他也提到，駕駛工會早在3年前便向交通部提出，要求將叫車平台納入運輸業或交通營業項目內管理，相關會議也曾召開，但至今仍未有具體處理結果。

酒醉乘客非拒載理由 應停車報警非趕人

針對台64線丟包事件的駕駛行為，李威爾強調，依現行規定，司機若無正當理由不得拒載，違者可開罰。即使乘客酒醉，也不能將人丟在路邊；若乘客有危及司機生命安全的行為，應立即停車報警，而非強制趕下車。即便乘客嘔吐，也僅涉及金錢賠償，並非生命問題，「錢跟命哪個重要？」

他坦言，司機之所以害怕酒醉乘客嘔吐，是因現行制度缺乏明確追償機制，即便報警多半僅能調解。嘔吐後清潔費用高昂，甚至需送專業車廠拆洗，司機往往擔心求償無門，才會出現錯誤處理方式，最終釀成悲劇。

學霸遭計程車丟包喪命引反思 籲修法讓平台負責

李威爾最後指出，這起事件造成一名25歲資優生喪命，相關賠償金額絕非單一司機或小型車隊所能負擔，真正掌握派遣與管理權力、也最有資源的平台卻無須承擔責任。政府應正視產業生態已改變的事實，檢討並修法，將叫車平台納入運輸業管理體系，建立明確責任與管理機制，才能避免類似悲劇再次發生。