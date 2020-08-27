再給一次機會陪陪他們！母蹲苦窯想6子淚崩　一張照秒曝悔販毒：想牽他們的手

▲高雄女監一名受刑人親手做三明治餵養孩子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄女子監獄今年度特別與更生保護會高雄分會合作，針對子女安置中的女性收容人，率先開辦「自我效能成長團體」課程，讓專業老師帶領這些母親「溫故知新」，回頭檢視過去自己是怎樣的媽媽？其中有一名6個小孩子的媽媽，小恩就分享自己快要放棄的時候，就是告訴自己「能夠再牽孩子的手一起生活」。

26日下午，高雄女子監獄舉辦「牽牽手的幸福-收容人與安置兒少暨社工網絡會聚」活動，共計有6縣市10個公私立社會福利安置機構17位社工，帶著21個孩子與收容人一起度過快樂且溫馨的下午。其中一名販毒的女受刑人小恩就分享：「過去年少無知、吸毒、販毒的日子，換來的不只是失去自由，更大的傷痛與不捨，是我的孩子不得不被送去社會局安置。甚至因為家人的不諒解，社工乾脆建議我：為了孩子的將來，考慮把孩子出養給其他家庭」。

▲高雄女監一名販毒女受刑人表達自己想念孩子的心情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

6個孩子的媽小恩說這是自己心裡永遠的痛，也是支撐小恩活下來的力量。小恩總是在快要放棄的時候，想起孩子們真稚的臉龐，她告訴自己：孩子們還在外面等她，自己要努力表現，早日回去與孩子們團聚。小恩在課程中分享：「我從沒想過要放棄孩子，在監內的每一天我都渴望能夠牽著孩子的手一起生活。這次我會努力給孩子們看，希望孩子願意再給我一次機會陪陪他們。」女監內這些母親心裡所祈求的，跟天下的媽媽都是一樣的，就是希望自己的孩子能夠平安健康、快樂長大。

典獄長林錦清表示，高雄女子監獄有將近1成收容人的未成年子女，被列為各縣市社會局(處)高風險家庭兒少，主要原因之一就是母親入監服刑無法提供照顧，導致許多孩子被安置在機構內。為了幫助這些媽媽們提升親職角色與責任，讓被迫與母親分開的孩子們可以感受到母愛，監獄開辦團體課程並在課程結束後，邀請安置中的孩子與社工參加網絡會聚活動。

▲高雄女監一名販毒女受刑人表達自己想念孩子的心情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄女監一名販毒女受刑人表達自己想念孩子的心情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

