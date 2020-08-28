懷孕前修旦幾勒！專家建議先面對「7個問題」　慎重迎接下一代

▲生兒育女前，除了實際的準備工作外，專家認為還需面對幾個問題。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

養育下一代是件大事，足以讓原本的兩人生活有了天翻地覆的改變，因此在決定生小孩前，身邊總會有人提醒「想清楚了嗎」，但到底要想清楚哪些事呢？國外網站《Bright Side》整理出7個關鍵的心理問題，建議每個人在成為父母之前，最好先釐清自己當下的狀態，並了解自己的人格特質將來可能會對孩子造成什麼影響。

1. 已經有了孩子卻還想要更多？

許多家長或許都還記得孩子稚嫩的嬰孩時期，那時的他們有著特殊的奶香味、纖纖細髮以及軟嫩的小手小腳。但孩子總是「咻」一下就長大，當有些家長只能懷念他們過去可愛的模樣，卻也有少數人選擇「再生一個」。美國心理學家發現，有些家長就出現了「嬰兒成癮」的心態，即使已經生了5、6個孩子，卻還是拚命想生下一胎，導致他們的孩子在成長過程中，總是得不到大人們的關注。心理學家提醒，會有這樣的問題，可能是為了要填滿空虛與失落感，總之想要愈來愈多的孩子並不一定是件好事，並且也是要與心理專家共同探討的問題。

2. 希望藉由孩子，重新活絡彼此的感情？

就如同許多人以為「只要結了婚，兩人之間的問題就解決了」，也有不少家長認為，孩子的誕生可以潤滑、增進彼此的感情。然而一份美國研究指出，有67％的夫婦表示，在生完第一個孩子後，他們的關係滿意度反而下降。因此，千萬別以孩子維繫婚姻感情，應該優先處理的是兩人之間的問題。

3. 當你們把事業放在人生的第一位？

當家長兩人都是工作狂，無法為了孩子和工作、長官妥協，就得要好好想想孩子生下來後的照顧問題。心理學家認為，生活中多出一個小孩，不僅會對事業心重的工作狂家長造成負面影響，孩子成長的過程中也會覺得情感、需求被忽視，敏感的孩子更會覺得內疚、削弱其自尊心。

4. 對現在的生活不是很滿意？

根據密歇根州立大學研究，孩子會透過模仿父母，學習面對這個社會。因此，讓自己在他們面前，成為一個有目標、希望的自信人士是很重要的。否則，孩子可能學到的就是對生活中的抱怨或憤世嫉俗，可能將會大大阻礙孩子想冒險、跨越障礙的冒險性格。

5. 當你覺得自己都還像個孩子？

心理學家有一個詞彙叫「幼稚行為（infantilism）」，形容一個表現像是幼兒的成年人。這些人所做的決定往往就像小孩一樣，跟著情緒、感覺走，難以自我控制。但孩子需要的是一個成熟、情緒穩定的大人，引領他們認識這個世界。

6. 你正在壓力和焦慮中掙扎？

很多人以為嬰兒還小，感覺不到周遭的人事變化。但專家認為，如果家長處於消極的情緒中，剛出生的孩子其實都接收得到，長久下來可能容易延續家長的負面行為和情緒。

7. 你是一個完美主義者？

完美主義者多數害怕失敗、缺乏自我價值，這種近乎自卑的人格特質，多半與童年的負面經歷有關。通常有完美主義性格的家長，也會對自己的要求放在孩子身上，《Bright Side》提醒，家長絕對要做好，孩子有時會偷懶擺爛、逃避做作業的心理準備。明白每個孩子都是獨立的個體，不該將他們視為自己的延伸。