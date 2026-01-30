　
大陸 大陸焦點 特派現場

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡　幸被列車長發現

▲粗心旅客把參展的12公斤黃金飾品遺留在高鐵車廂內。（圖／翻攝大風新聞）

▲粗心旅客把參展的12公斤黃金飾品遺留在高鐵車廂內。（圖／翻攝大風新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一列高鐵抵達上海後，列車長吳佳雯正例行巡檢時，在車廂內發現一件被遺落的大型黑色行李箱，開箱後赫然發現，裡面竟放有重達12公斤的黃金飾品，換算市值約2000萬元人民幣（約9000餘萬元新台幣）。所幸在乘警陪同與系統協助下，列車人員迅速確認失主身分，並在不影響展覽行程的情況下，完成點交返還。

▲粗心旅客把參展的12公斤黃金飾品遺留在高鐵車廂內。（圖／翻攝大風新聞）

《大風新聞》報導，車長吳佳雯像往常一樣檢查車廂，走到6號車廂時，她發現一個鋪位下面靠牆的位置有個黑色行李箱，箱子很重，她便叫來乘務員，兩人一起把箱子抬到了餐車，在乘警的陪同下，她打開視頻記錄儀進行開箱檢查，只見裡面整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約一千克，總共12公斤。

吳佳雯準備依規定通報處理時，手持終端系統同步跳出一筆旅客遺失物協尋工單，其所描述的黑色行李箱特徵與現場物品完全吻合。吳佳雯隨即透過系統留下的聯絡方式致電失主，確認該箱為珠寶公司展品之一。

▲粗心旅客把參展的12公斤黃金飾品遺留在高鐵車廂內。（圖／翻攝大風新聞）

失主向列車人員說明，當天攜帶多箱黃金展品前往上海參展，因新進員工疏忽，將最重要的一箱遺留在車廂內，還十分擔心影響上午佈展進度。

經過溝通，失主同事一小時後抵達上海站，列車人員透過視訊與珠寶公司負責人逐一核對箱內物品，在確認數量與內容無誤後，完成相關交接手續。

01/28 全台詐欺最新數據

相關新聞

即／黃金、白銀直線暴跌

即／黃金、白銀直線暴跌

經歷連日暴漲後，黃金與白銀在29日晚間出現急速跳水行情，現貨黃金一度跌破每盎司5200美元，較當日高點5598美元跌幅超過400美元，日內跌幅達4.4%；白銀同時下挫逾6%，盤中一度突破121美元後回落至每盎司108.25美元。

謝金河：黃金、白銀、記憶體史上最瘋狂

謝金河：黃金、白銀、記憶體史上最瘋狂

鐵道局揭「北宜直鐵推動13年」難產原因　曝賀陳旦也曾投反對票

鐵道局揭「北宜直鐵推動13年」難產原因　曝賀陳旦也曾投反對票

黃金存摺「1日過3關」衝5652元天價　老手直喊：冷靜

黃金存摺「1日過3關」衝5652元天價　老手直喊：冷靜

賀陳旦質疑「北宜直鐵」數據遭灌水　向交通部下辯論戰帖

賀陳旦質疑「北宜直鐵」數據遭灌水　向交通部下辯論戰帖

黃金高鐵黃金飾品遺失物珠寶展上海

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

