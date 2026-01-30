價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡　幸被列車長發現

▲粗心旅客把參展的12公斤黃金飾品遺留在高鐵車廂內。（圖／翻攝大風新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一列高鐵抵達上海後，列車長吳佳雯正例行巡檢時，在車廂內發現一件被遺落的大型黑色行李箱，開箱後赫然發現，裡面竟放有重達12公斤的黃金飾品，換算市值約2000萬元人民幣（約9000餘萬元新台幣）。所幸在乘警陪同與系統協助下，列車人員迅速確認失主身分，並在不影響展覽行程的情況下，完成點交返還。

《大風新聞》報導，車長吳佳雯像往常一樣檢查車廂，走到6號車廂時，她發現一個鋪位下面靠牆的位置有個黑色行李箱，箱子很重，她便叫來乘務員，兩人一起把箱子抬到了餐車，在乘警的陪同下，她打開視頻記錄儀進行開箱檢查，只見裡面整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約一千克，總共12公斤。

吳佳雯準備依規定通報處理時，手持終端系統同步跳出一筆旅客遺失物協尋工單，其所描述的黑色行李箱特徵與現場物品完全吻合。吳佳雯隨即透過系統留下的聯絡方式致電失主，確認該箱為珠寶公司展品之一。

失主向列車人員說明，當天攜帶多箱黃金展品前往上海參展，因新進員工疏忽，將最重要的一箱遺留在車廂內，還十分擔心影響上午佈展進度。

經過溝通，失主同事一小時後抵達上海站，列車人員透過視訊與珠寶公司負責人逐一核對箱內物品，在確認數量與內容無誤後，完成相關交接手續。