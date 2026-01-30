玫瑰南瓜饅頭飄香　北庄社區長輩祈福求健康

▲北庄社區長輩手作饅頭祈願平安。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

關山鎮德高里北庄社區關懷據點日前瀰漫著陣陣麥香，原來是社區長輩們一同動手製作玫瑰花造型南瓜饅頭。饅頭蒸熟出爐後，長輩們先行前往鄰近的土地公廟祭拜，虔誠祈求自身與家人身體健康、農作物豐收，展現社區生活與信仰文化緊密結合的一面。

祭拜過程中，長輩們也好奇起土地公廟的設置歷史，卻一時無法確定確切年代，在眾人討論未果下，遂以擲筊方式向神明請示，為活動增添一段趣味插曲，也反映出地方信仰在日常生活中的自然融入。

北庄社區關懷據點經理人蘇桂仙表示，據點平時規劃的課程相當多元，涵蓋身體律動、衛生保健及藝文音樂等內容，期望兼顧長輩身心健康。此次特別結合在地飲食文化，邀請麵食老師溫寶蓮，帶領長輩製作兼具造型與營養的玫瑰花南瓜饅頭，讓長輩在動手做的過程中，體驗手作樂趣，也能將成果與家人分享。

製作饅頭的過程中，長輩們從揉麵、分切到塑形，每個步驟都需反覆搓揉與拿捏力道，無形中也達到手部運動的效果。活動現場笑聲不斷，彼此交流製作技巧，氣氛熱絡。台東縣議員陳宏宗秘書周福安，以及北庄社區發展協會理事長鍾水源也到場參與，協助麵糰秤重與分切作業，與長輩們一同完成製作。

兩大蒸籠的南瓜玫瑰饅頭完成後，等待蒸熟的空檔，現場響起客家歌謠，增添濃厚的社區情感。饅頭出爐後，眾人備妥供品與金紙，在鍾水源理事長及周福安秘書陪同下，前往北庄福德土地公廟祭祀祈福，共同祈願社區平安、身體健康及農作物豐收。