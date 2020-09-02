開棺宴屍慶祝！印尼村落「周圍豎立親人木乃伊」　趕屍節畫面曝光

▲印尼趕屍節。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

港中台在農曆七月，俗稱鬼月之際，對於離世的親人、好兄弟都會特別尊敬，因此有了普渡祭拜的習俗，但在印尼的南蘇拉威西省（South Sulawesi）的托拉雅部落（Toraja）又到了「開棺宴屍」的時候，家家戶戶都特別準備了衣帽、菸酒來與死人同歡。

根據英國《鏡報》報導，托拉雅部落的人過去有著一個特殊習俗稱為「MaiNene」，也就是將已故的親人屍骨挖出，並且裝飾、清理，來慶祝與懷念自己最愛的人。而這項習俗的起源，也是因為托拉雅族的人深信自己的親人就算是死亡，也都沒有離開過自己，透過「MaiNene」的儀式可以再次感受與親人貼近。

▲托拉雅人深信這樣祖先便會給予保佑。

據悉，這個活動在每年8月舉辦，連續三天，每年到這天在外的遊子、工作的人都會回到家鄉來「團聚」，節日當天，托拉雅族人會把親人的屍骨挖出，接著換上新的衣服、打扮、接著跟屍體拍照，這些屍骨也都會經過特別的處理，豎立在村落周遭。而在世的人也會準備好死者生前最愛的食物與菸酒，儀式結束後補好棺木在放回。

「死亡就是重生」這是托拉雅人深信的信仰，對於親人的葬禮、死後的儀式都相當重視，死者遺體會做好防腐保持數個月。一名參加這項「趕屍節」活動的女子Yohana Palangda表示，「我的母親走的很突然，我還無法接受，這項活動可以讓我緩和難過的情緒」。

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