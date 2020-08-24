影／綠光罩頂！韓男「醋勁大發」踩臉踹下體　21歲俄籍嫩妻遭扯髮重擊

▲俄籍女子只因與男性友人喝酒聊天，便遭韓籍丈夫暴打狠踹（圖／翻攝自Youtbe）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄羅斯一名年輕貌美的21歲女子遠嫁南韓，不料卻只因為和其他男性友人喝酒聊天，遭到醋勁大發的41歲韓籍丈夫出手狂歐至腦震盪，不僅遭到連翻掌摑、下體被踹，頭部也遭對方重擊。

監視器影像被公佈後，讓南韓民眾憤怒地在青瓦台官網發起連署，要求政府嚴懲對妻子施暴的男子。

根據韓媒《釜山日報》，41歲的男子於16日早晨7時30分外出尋找妻子的過程中，意外來到位於釜山市東區草梁洞的酒吧，不料卻見到俄籍妻子正和其他男子有說有笑，霎時頭頂綠光乍現。該男子不甘被戴綠帽，醋勁像是火山爆發般，急忙上前氣匆匆地與妻子理論。

▲韓男像是踢足球般，狠踹俄籍妻子。（圖／翻攝自Youtube）

在長達約36秒的影片中，該男子似乎頗擅長跆拳道，一上前就是抬腿朝著妻子的臉部狠狠直踹，像是打保齡球般，妻子馬上倒地、以手遮臉。女子身旁的友人與店員急忙上前攔阻、勸說，卻無法平息醋男的怒火。

該男子二度朝著妻子的下體狠踹，警告意味濃厚，隨後撿起妻子的鞋子，像是打蟑螂般，重擊妻子的頭部。妻子想要逃離現場，卻又被男子抓住秀麗長髮，像是丟垃圾般，往座位旁重甩，妻子當場跌坐在地，毫無反擊的餘地。

▼21歲俄籍女子遭到丈夫爆打



該男子隨後遭到釜山東部警察署逮捕。他向警方表示，因為看到妻子與其他男子在一起，才忍受不住怒火。

女子送醫後，被診斷為腦震盪，19日出院後，被警方安置在臨時生活中心。

監視影片公開後，憤怒的南韓民眾21日在青瓦台官網發起連署，表示即使被害者是外籍女子，警方也不能漠視，應予以嚴懲，「妻子根本無力反抗，連一旁的人們也無法及時阻止加害男子的暴行。為了保障移居韓國的外籍配偶能有安全的環境，期盼政府能及時制定對策，防止暴力與虐待等事件再次發生。」

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