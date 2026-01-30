政大教授批Bolt「自以為路人甲」　籲立刻解除安裝App

▲頂大學霸被丟包後遭4車輾壓身亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者許敏溶／台北報導

擁有頂大雙學士學位的溫姓替代役，酒後搭乘Bolt所屬多元計程車返家，後來被丟包在路上而遭車輛輾過身亡。政大法學院副教授劉宏恩痛批，Bolt僅聲明「哀悼但不便說明」，把自己當成「路人甲」，簡直莫名其妙，「我立刻解除安裝Bolt app。我也呼籲大家一起這樣做。」

溫姓替代役男25日凌晨搭乘多元計程車返家，途中在新北市台64線快速道路遭司機「丟包」下車，隨即被4輛車連續輾過後死亡。叫車平台Bolt昨發聲明表達哀痛與不捨，但稱「不便就相關細節進一步對外說明」，引發質疑。

政大法學院副教授劉宏恩在臉書發文痛批，Bolt的聲明「哀悼但不便說明」，簡直莫名其妙，「車是你這邊派的，你卻講著路人甲一般事不關己的話？」

他認為，不是什麼都可以用「偵查不公開」就不用說明，計程車管理與這個不定時炸彈般的司機，過往有什麼違規罰單和事故紀錄，要如何避免這樣司機在路上到處載人，明顯屬於交通部跟縣市政府交通局的行政職責。

劉宏恩指出，Bolt在台灣招募司機，究竟有沒有做篩選，還是為了搶進市場擴大車輛數，放寬門檻讓什麼司機都收，「你不需要對消費者交代嗎？」

他說，Bolt的聲明「哀悼但不便說明」令人傻眼，好像這件事跟Bolt沒有關係一樣，「既然Bolt不便對消費者說明，那消費者就不便叫你的車。我立刻解除安裝Bolt app。我也呼籲大家一起這樣做。」