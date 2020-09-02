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封貴賓犬當空軍上將！泰王「蕩奢生活砸老爸聲望」　家務事全被女人填滿

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▲▼2019年5月提幫功王子（左2）出席父親泰王瓦吉拉隆功（右2）的加冕儀式。（圖／記者張方瑀攝）

▲泰王一家的故事高潮迭起，卻讓民眾相當不滿。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

2020年國際局勢動盪，本就有「話題性十足的泰國」，其王室傳聞全球皆知，如今泰國學生抗議情緒高昂，不僅要求解散國會，更包括要求改革王室，這讓甫接出獄廢妃的泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）相當尷尬。這位前英明君主蒲美蓬之子，自小就話題不斷，直到68歲仍持續因為「後宮」之事躍上各大外媒。

老爸太賢明，兒子卻後繼無力

生於1952年的瓦吉拉隆功，是已故泰王蒲美蓬和詩麗吉王后的獨子，從小就三千寵愛集一身，蒲美蓬對於泰國民生建設相當積極，且在政治鬥爭上也都完美協調。兒子瓦吉拉隆功從小就在英澳等地留學，長居國外卻聲望不佳，生活奢糜放浪，在2016年蒲美蓬逝世後，即位也不見民眾愛戴。

國政亂，家事更亂

瓦吉拉隆功共有4次婚姻，第一次在1977年與表妹索姆沙瓦利（Soamsawali Kitiyakara）結婚，育有2女；接著又愛上女演員馬希多（Sujaree Mahidol）育有4子1女，但2年後小倆口撕破臉，瓦吉拉隆功認為馬希多不忠，將女方與孩子都趕到英國，並剝奪王室關係與頭銜。

2001年瓦吉拉隆功娶了第三任妻子西拉米（Princess Srirasmi），躍上枝頭當鳳凰的她，與瓦吉拉隆功過著相當奢華的生活，不僅貴賓愛犬「福福」被封為空軍上將，兩人還多次被直擊大開泳池裸體派對。西拉米生下兒子提幫功，因為前面的哥哥都被廢頭銜，便成為目前泰王室繼承第一順位。西拉米娘家隨後被爆出開賭場、勒索等，2014年也遭到離婚廢頭銜。

▲▼ 泰國國王瓦吉拉隆功（Vajiralongkorn）加冕大典第2天，進行皇家成員授勳冊封新爵位儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國國王瓦吉拉隆功冊封大典，女方趴地親腿畫面震撼國際。

窩邊草繼續吃「濃眉大眼全包」

瓦吉拉隆功2019年5月，加冕大典前又拋出「婚姻震撼彈」，冊封了侍衞隊指揮官素提達（Suthida Vajiralongkorn Na Ayutthaya）為王后，熱度還沒結束，2個月後又封了34歲詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）為貴妃，這兩件連續立后封妃不僅震驚泰國，冊封大典奢華的令國際媒體乍舌，更是泰國王室相隔98年後出現納妾。

「貴妃戲更多」泰王愛不釋手

詩妮娜受封之後，傳出利用泰王寵幸一事打壓素提達，最後遭廢關入獄，近日詩妮娜出獄消息沸沸揚揚，更傳出一出獄馬上穿著小可愛直奔瓦吉拉隆功懷抱。瓦吉拉隆功也龍心大悅的將她接到身邊，大賜錦衣玉食。

瓦吉拉隆功荒誕生活組成：鈔票、權力、女人

縱使新冠疫情在泰國嚴重，瓦吉拉隆功被爆出，將阿爾卑斯山脈的度假村當「極樂行宮」使用，帶著20位寵妹入住，引發泰國民眾不滿。然，這卻不是最令人震驚的，第三任妻子西拉米當時的愛犬「福福」被封空軍上將後，還參加美國駐泰大使的晚宴，2015年「狗喪」消息傳出，網友更不敢隨意議論，以免被認為污辱王室。

而在治國方面，瓦吉拉隆功登基1個月就被要求修訂公投，「國王可以自行派攝政者代理職務，不由樞密院代理」，王家資產管理局（CPB）改為他全權控制300億美金資產，另外，疑似也將CPB價值5億的泰國銀行股份也轉移到瓦吉拉隆功名下。

父子落差大，泰國繁榮落差更大

相較於蒲美蓬勤政愛民，瓦吉拉隆功反讓民眾不滿情緒達到最高峰，如今爆出學生抗議，多間學校以高壓方式管理，但社群網站上仍不斷出現「#我們為何需要國王？」「#改革王室」等批評泰王表現，持續提出改革王室的要求。

▲泰國國王、泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。（圖／達志影像／美聯社）

▲相較於老爸的勤政愛民，瓦吉拉隆功更享受「自己的生活」。

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