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長腿妹當街遭男友屠殺！「磚塊爆頭」影片瘋傳　他PO自拍：不後悔

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▲▼常州一男子用磚塊砸死女友 。（圖／翻攝自微博、現代快報）▲▼常州一男子用磚塊砸死女友 。（圖／翻攝自微博、現代快報）

▲案發現場 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

江蘇常州28日晚發生當街殺人案！葉姓男子在停車場，拿著磚頭猛砸自己女友，對方倒地不起仍然不罷休，現場瞬間血液四濺，相當駭人。事發後，葉男還在微信朋友圈PO文，「今晚我殺人了」、「已經被我用磚頭砸死了」，隨後配上一張男子單人照。

▲▼常州一男子用磚塊砸死女友 。（圖／翻攝自微博、現代快報）

▲女子倒地後，葉男還是不肯罷休 。（圖／現代快報）

一段男子持磚塊砸死女子的影片近日在網路瘋傳，畫面中可以看到，身穿白色上衣的男子用磚頭猛砸身穿白色連衣裙的女子，女子被拍倒在地後試圖抬起頭來，男子又撿起碎磚塊朝女子頭部砸了數下；碎磚塊蹦遠後，男子又跑到2、3公尺遠處撿起磚頭，繼續朝著女子頭部猛砸。

在另外一段影片中，則可以看到現場血液四濺，女子腦袋旁的磚塊長寬有十幾公分，疑似為馬路石。

▲▼常州一男子用磚塊砸死女友 。（圖／翻攝自微博、現代快報）

▲葉男還PO文稱自己殺人了 。（圖／現代快報）

葉男行兇後，在其微信朋友圈連PO多條殺人心得，「今晚我殺人了」、「已經被我用磚頭砸死了」。其中一條內容似乎解釋了犯案動機，原來兩人已經交往多年，「在南京我為他（她）付出多少？他（她）現在跟我到常州。跟別的男人去開房間。哦，受不了。所以今晚把他（她）殺掉。哦，不後悔 。」

常州警方29日發佈案情通，稱28日晚間7時29分接到報警，在天寧區蘭陵銀河灣電腦城停車場，一男子用磚頭砸傷一名女子頭部後逃離現場；嫌疑男子葉某已於當晚晚上9時15分被警方抓獲，受害女子經搶救無效不幸身亡，案件正在進一步調查中。

▼葉男微信朋友圈。（圖／現代快報）

▲▼常州一男子用磚塊砸死女友 。（圖／翻攝自微博、現代快報）

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