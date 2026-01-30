　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國匯率報告出爐！　台灣續留監測名單

▲新台幣，鈔票，錢幣。（圖／路透社）

▲台灣續留美國匯率操縱觀察名單。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國財政部29日發布最新半年度匯率政策報告，宣布將加強對貿易夥伴外匯行為的審查。值得注意的是，本次報告雖然未將任何國家列為匯率操縱國，但將台灣、中國、日本、南韓等10個經濟體列入「監測名單」，並宣布未來監測標準將不只盯「阻升」，也會同步擴大觀察「阻貶」行為。

泰國新入列　10經濟體納監測名單

根據《路透社》報導，美國財政部這次將泰國納入匯率監測名單，原因是該國對全球經常帳盈餘增長，且對美貿易順差持續擴大。

目前名單上的10個經濟體包括台灣、中國、日本、南韓、新加坡、越南、德國、愛爾蘭、瑞士及新加入的泰國。財政部指出，在2024年下半年至2025年上半年間，沒有主要貿易夥伴同時符合「加強分析」的三項標準。

監測標準轉向：防堵「阻貶」干預

過去財政部的報告核心在於防範各國為了維持出口優勢，進行單向干預以「阻升」本國貨幣。然而，財政部在本次報告中明確表示，未來將採取更廣泛的監測範圍。

報告提到，美方現在將全面監測各經濟體在面臨貶值壓力時，是否採取與阻升時同等力道的平穩措施。財政部官員強調，這項調整並非針對單一國家（如近期日圓走弱的日本），而是為了讓未來的分析更全面，特別是當美元對主要貨幣走弱時，各國的干預行為是否「對稱」。

日圓匯率成焦點　美方暫表默許

針對近期日圓疲軟，日本官方多次採取口頭干預。消息人士透露，紐約聯邦準備銀行（New York Federal Reserve）上週進行了「匯率檢查」，此舉被視為干預的前兆，但也顯示日本的行動獲得了美方的默許。

不過，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）28日強調，美國「絕對沒有」為了撐住日圓而出手干預。

點名中國缺乏透明度

在中國方面，儘管人民幣面臨貶值壓力，財政部此次並未將其列為匯率操縱國，避免了貿易緊張局勢升級。

但報告中強烈譴責中國對匯率政策的「透明度極低」，並警告若未來有證據顯示中國透過正式或非正式管道干預匯率，透明度不足將不會阻礙美方對其進行「匯率操縱」的認定。

美國財政部目前判斷匯率操縱的三大標準包括對美貿易順差達150億美元、經常帳盈餘逾GDP的3%，以及單向淨買入外匯金額達GDP的2%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測
快訊／台股開盤跌逾250點！台積電下挫
快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀
半夜洗澡太吵！鄰居遭刺36刀當場死亡
等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊完成大規模集結
嘉南羊乳爆代操爭議！粉絲心碎：感情被玩弄　小編吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京街頭搶案！　3嫌伏擊「劫4.2億現鈔」噴催淚彈逃

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

美國匯率報告出爐！　台灣續留監測名單

等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊已在中東完成集結

美參院外委會激辯「台灣主權法案」　最終暫緩審議

歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒：順從美國惡意行動

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證！　威脅祭50％關稅

智庫：美國定製最新軍售　防止「共軍侵台」

快訊／川普宣布全美「進入緊急狀態」　對古巴石油供應國課關稅

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

東京街頭搶案！　3嫌伏擊「劫4.2億現鈔」噴催淚彈逃

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

美國匯率報告出爐！　台灣續留監測名單

等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊已在中東完成集結

美參院外委會激辯「台灣主權法案」　最終暫緩審議

歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒：順從美國惡意行動

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證！　威脅祭50％關稅

智庫：美國定製最新軍售　防止「共軍侵台」

快訊／川普宣布全美「進入緊急狀態」　對古巴石油供應國課關稅

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

東京街頭搶案！　3嫌伏擊「劫4.2億現鈔」噴催淚彈逃

MLB百大新秀未見台將　官網另闢「遺珠精選」點名林維恩、李灝宇

總召之爭對決柯建銘成「賴系對決非賴系」？　蔡其昌還原溝通過程

2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測

台東平房清晨火警！狂竄黑煙畫面曝　消防急衝現場灌救

「奇異果綠vs.金色」功效大PK！助便秘、防感冒怎挑　營養師解答

蔡其昌參選綠黨團總召對決柯建銘　羅智強：源頭就是大惡罷大失敗

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

白天修車、晚上修仙！楊洋對談重慶公車黑手：看見「凡人比天高」的寫作夢

電影版《坂本日常》人氣王「南雲」選角曝光！　ORDER三巨頭現身

李多慧客串台八講冷笑話　台語喊：你在哭喔！

國際熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

ICE槍殺案延燒　霍曼鬆口：執法要調整

AI疑慮美股分歧　台積電ADR跌0.80％

等川普下令　美戰爭部長：軍隊在中東完成集結

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

英國藥廠重押中國　AZ宣布投資150億美元

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬

施凱爾談成　英國人赴中30天免簽

前夫GG太大害離婚　網美爆料被告了

最高領袖要跑了？　伊朗神秘專機直奔莫斯科

烏克蘭極端低溫　川普：俄羅斯同意暫停攻擊一週

扯！亞航23乘客「受困接駁車」差點沒搭機

川普揚言下週公布聯準會新主席　再批利率過高

更多熱門

相關新聞

等川普下令　美戰爭部長：軍隊在中東完成集結

等川普下令　美戰爭部長：軍隊在中東完成集結

面對中東局勢再度陷入僵局，美國國防部（現改稱戰爭部）展現強硬立場。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於當地時間29日明確表示，美軍已在該區域完成大規模集結，隨時準備執行總統川普對伊朗的任何決定，核心目標就是徹底阻斷德黑蘭當局發展核武的任何可能。

美議員各持立場　「台灣主權法案」暫緩審議

美議員各持立場　「台灣主權法案」暫緩審議

歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒了

歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒了

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

關鍵字：

匯率台灣美國財政部匯率操縱北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

即／黃金、白銀直線暴跌

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面