美國匯率報告出爐！　台灣續留監測名單

記者張方瑀／綜合報導

美國財政部29日發布最新半年度匯率政策報告，宣布將加強對貿易夥伴外匯行為的審查。值得注意的是，本次報告雖然未將任何國家列為匯率操縱國，但將台灣、中國、日本、南韓等10個經濟體列入「監測名單」，並宣布未來監測標準將不只盯「阻升」，也會同步擴大觀察「阻貶」行為。

泰國新入列 10經濟體納監測名單

根據《路透社》報導，美國財政部這次將泰國納入匯率監測名單，原因是該國對全球經常帳盈餘增長，且對美貿易順差持續擴大。

目前名單上的10個經濟體包括台灣、中國、日本、南韓、新加坡、越南、德國、愛爾蘭、瑞士及新加入的泰國。財政部指出，在2024年下半年至2025年上半年間，沒有主要貿易夥伴同時符合「加強分析」的三項標準。

監測標準轉向：防堵「阻貶」干預

過去財政部的報告核心在於防範各國為了維持出口優勢，進行單向干預以「阻升」本國貨幣。然而，財政部在本次報告中明確表示，未來將採取更廣泛的監測範圍。

報告提到，美方現在將全面監測各經濟體在面臨貶值壓力時，是否採取與阻升時同等力道的平穩措施。財政部官員強調，這項調整並非針對單一國家（如近期日圓走弱的日本），而是為了讓未來的分析更全面，特別是當美元對主要貨幣走弱時，各國的干預行為是否「對稱」。

日圓匯率成焦點 美方暫表默許

針對近期日圓疲軟，日本官方多次採取口頭干預。消息人士透露，紐約聯邦準備銀行（New York Federal Reserve）上週進行了「匯率檢查」，此舉被視為干預的前兆，但也顯示日本的行動獲得了美方的默許。

不過，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）28日強調，美國「絕對沒有」為了撐住日圓而出手干預。

點名中國缺乏透明度

在中國方面，儘管人民幣面臨貶值壓力，財政部此次並未將其列為匯率操縱國，避免了貿易緊張局勢升級。

但報告中強烈譴責中國對匯率政策的「透明度極低」，並警告若未來有證據顯示中國透過正式或非正式管道干預匯率，透明度不足將不會阻礙美方對其進行「匯率操縱」的認定。

美國財政部目前判斷匯率操縱的三大標準包括對美貿易順差達150億美元、經常帳盈餘逾GDP的3%，以及單向淨買入外匯金額達GDP的2%。