整天待在家、什麼都不做？　小心「6個生活習慣」可能是破壞幸福的關鍵

▲生活中意想不到的小習慣，竟然會不知不覺破壞「幸福感」？（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

每個人對「幸福」的定義不同，對於「幸福」的感受度也不同。然而，「幸福」對於心理學家和神經科學家來說一點也不含糊，甚至「有跡可循」。透過研究分析，他們知道做了什麼、不做什麼，會讓人感到幸福滿足，或是感到悲傷，而這些能左右人們「幸福感」的事物，極大部分都是日常小事、習慣的累積。國外網站《Bright Side》整理出6種人們意想不到的習慣，不妨試著做做看，為自己的生活找回一點「幸福感」！

1. 不要「什麼都不做」

不少人的休閒嗜好是追劇、看電影，但研究指出，人們其實還需要「創造性」的興趣，因為創作的過程可以減輕壓力、改善情緒，並且對抗抑鬱。很多人乍看「創造性」，以為是要發展繪畫或演奏音樂，其實這泛指所有生活上的行動，例如蒔花弄草、重新擺設屋內空間、刷牆壁油漆等，只要是能激發自己的想像力，並付諸行動，過程與結束都能得到自我肯定與滿足。

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2. 不要「把自己孤立起來」

即使在這個網路時代，似乎一整天不接觸他人也可以過得很好；但其實，不論網路或現實，每個人仍然需要有一個群體歸屬。研究指出，人們還是需要與他人建立連結、交流，才能得到真正的快樂。此外，和他人保持良好的互動，還能同步幫自己增強免疫力、減輕壓力並且增加自信。不論參加運動、攝影或遊戲的社團都可以，只要覺得自己是屬於這個團隊，與團隊的大家彼此認同、有一致的目標即可。

3. 不要「只接受不付出」

想讓自己的生活更有意義，那就不要僅是接受家人朋友對自己的好，自己也要懂得「付出」。常有長輩會說「施比受更有福」，研究也證實，無意間做了一件舉手之勞，心情就會莫名地變好，原本鬱鬱寡歡的人，也會振作不少，更別提特別為身邊的人準備一份禮物、寫一張卡片，這些種種都能提醒自己生活的美好。

4. 不要「負面看待發生在周圍的一切」

例如當有機會參加一場高檔餐會，卻因為種種因素只能待在家裡打掃房間，有人一邊打掃、一邊怨嘆自己參加不了盛會，有人適時轉念，慶幸自己終於有個完整的時間能好好打掃家裡。第一種人在整理完家務後，特別容易感到精疲力盡，第二種人打掃完後，卻會感到更加放鬆、更有成就感。《Bright Side》提醒，不要負面看待發生在自己周遭的事情，別讓恐懼、遺憾這類的情緒佔領大腦、打擊自己，試著轉個念頭，讓生活變得更正面、有趣。

5. 不要「整天待在室內」

對於有些人來說，「家庭／私人領域」和「工作場域」應該要分開，看似完美的「在家工作」並不一定有助於幸福，能夠起身從室內走到戶外，就是迎接開闊心情的關鍵。但要注意的是，電影院、餐廳這類的娛樂場所，不一定就能讓人們產生「享受生活」的幸福感。最直接的方式還是，到一個陌生或少去的地方，度過一段旅行時光，在陌生且室外的環境，能讓人變得更快樂，更有自信。

6. 不要「整天坐著」

「久坐不動」已經是習以為常的生活方式了。上下班人們開車或搭乘大眾運輸往返公司與住家，回到家一樣坐下來看電視或是和家人抬槓，一旦人們呈現靜止狀態，負責「幸福感」的腦內啡和其他激素的分泌就會降低。因此，每天只要花短短30分鐘，離開沙發座椅，起身走一走、動一動，不僅能達到運動效果，同時也會讓身心靈更加滿足幸福。