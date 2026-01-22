　
國內線票價估今年變貴　華信航空已送件「盼至少漲10%」

▲▼華信航空,陳大鈞。（圖／記者周湘芸攝）

▲華信航空董事長陳大鈞（右）與華信航空總經理莊明哲（左）合影。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

國內線機票價格26年未檢討，隨著人事成本增加、購買新飛機，華信航空今表示，票價調整案去年11月底已經送到民航局，預計今年上路，初估成本增加20%，希望至少調漲10%，且希望一般民眾改採浮動票價，離島居民維持優惠票價。

目前國內機票票價機制為民航局在民國88年11月依據航空公司提報的14項成本，計算國內各航線運價上下限，由業者在上下限內自訂票價，103年再核定14項成本中的油價採用浮動方式調整票價，但其他13項成本迄今未檢討。

華信航空總經理莊明哲表示，隨著新飛機引進、人力成本調漲，去年11月底已經把票價調漲資料送到民航局。現在松山飛往金門票價為2500元，馬祖飛往高雄票價3500元，但整體成本其實將近5000元，過去26年營運成本已增加約20%，希望此次票價至少調漲10%，預計今年上路。

他表示，華信航空去年營收64.7億元，若票價調漲10%，預計每年營收可增加3億元。此外，目前離島居民購票享7折優惠，此次調整也希望朝一般民眾依照淡旺季改為浮動票價，離島居民維持優惠票價方向。

民航局表示，民航局已經收到業者送件，目前正檢視中。

▲▼華信航空推出今天限定一天全航線現折800元優惠 。（圖／華信提供）

▲華信航空盼今年調整國內線票價。（圖／華信提供）

華信航空董事長陳大鈞指出，立榮航空營業額及載客率占國內線市場58%，華信航空占42%，國內線載客率平均要達94%才能獲利，但政府對航空管制非常嚴謹，社會需求也很多，過去每飛一次加班機，就代表有單程是空機前往，即便回程全滿，平均也只有5成載客率，根本無法賺錢。

他也說，現在長者購買國內線機票都有5折優惠，即便全機坐滿也等同只收一半的錢，此外，現在搭乘小三通的人數越來越多，一般直飛到廈門平均要10000至15000元，若搭乘小三通只要6000元，長者半價更只要3000元，幾乎賺不了錢。此外，華信航空行李每公斤只收15至18元，都比中華郵政還便宜。

此外，陳大鈞指出，現在華信航空高雄至花蓮航線載客率只有2成，曾經更有航班只載4個人，台中至花蓮平均載客率也只有3成，希望能調整載客率較低的航線，若這2條航線收掉，華信每月可以少賠3、4千萬元。

01/20 全台詐欺最新數據

496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

華信航空「離島辦年貨」機票1368元起　指定機加酒行程買一送一

華信航空「離島辦年貨」機票1368元起　指定機加酒行程買一送一

農曆新年接近，華信航空今宣布，即日起至2月8日推出「離島辦年貨」主題活動，邀請旅客直飛澎湖、金門、馬祖離島採買年貨，機票單程優惠價1,368元起，購買指定機加酒行程最高享有買一送一優惠。

快訊／華信、立榮明天馬祖航班全取消　金門航班18:00前停飛

快訊／華信、立榮明天馬祖航班全取消　金門航班18:00前停飛

華信航空今全航線折800元　台灣虎航飛日本1799元起

華信航空今全航線折800元　台灣虎航飛日本1799元起

耶誕跨年防隨機攻擊再發生　華信航空祭3措施加密巡檢

耶誕跨年防隨機攻擊再發生　華信航空祭3措施加密巡檢

立榮假期「離島居民優惠」開放線上訂　機加酒即起加碼享9折

立榮假期「離島居民優惠」開放線上訂　機加酒即起加碼享9折

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

