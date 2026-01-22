國內線票價估今年變貴　華信航空已送件「盼至少漲10%」

▲華信航空董事長陳大鈞（右）與華信航空總經理莊明哲（左）合影。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

國內線機票價格26年未檢討，隨著人事成本增加、購買新飛機，華信航空今表示，票價調整案去年11月底已經送到民航局，預計今年上路，初估成本增加20%，希望至少調漲10%，且希望一般民眾改採浮動票價，離島居民維持優惠票價。

目前國內機票票價機制為民航局在民國88年11月依據航空公司提報的14項成本，計算國內各航線運價上下限，由業者在上下限內自訂票價，103年再核定14項成本中的油價採用浮動方式調整票價，但其他13項成本迄今未檢討。

華信航空總經理莊明哲表示，隨著新飛機引進、人力成本調漲，去年11月底已經把票價調漲資料送到民航局。現在松山飛往金門票價為2500元，馬祖飛往高雄票價3500元，但整體成本其實將近5000元，過去26年營運成本已增加約20%，希望此次票價至少調漲10%，預計今年上路。

他表示，華信航空去年營收64.7億元，若票價調漲10%，預計每年營收可增加3億元。此外，目前離島居民購票享7折優惠，此次調整也希望朝一般民眾依照淡旺季改為浮動票價，離島居民維持優惠票價方向。

民航局表示，民航局已經收到業者送件，目前正檢視中。

▲華信航空盼今年調整國內線票價。（圖／華信提供）

華信航空董事長陳大鈞指出，立榮航空營業額及載客率占國內線市場58%，華信航空占42%，國內線載客率平均要達94%才能獲利，但政府對航空管制非常嚴謹，社會需求也很多，過去每飛一次加班機，就代表有單程是空機前往，即便回程全滿，平均也只有5成載客率，根本無法賺錢。

他也說，現在長者購買國內線機票都有5折優惠，即便全機坐滿也等同只收一半的錢，此外，現在搭乘小三通的人數越來越多，一般直飛到廈門平均要10000至15000元，若搭乘小三通只要6000元，長者半價更只要3000元，幾乎賺不了錢。此外，華信航空行李每公斤只收15至18元，都比中華郵政還便宜。

此外，陳大鈞指出，現在華信航空高雄至花蓮航線載客率只有2成，曾經更有航班只載4個人，台中至花蓮平均載客率也只有3成，希望能調整載客率較低的航線，若這2條航線收掉，華信每月可以少賠3、4千萬元。