高虹安挺過罷免「民調領先對手」　Cheap：罷團自掏腰包幫她熱身

▲新竹市長高虹安已復職上班。（圖／攝影中心攝）

網搜小組／曾筠淇報導

新竹市長高虹安先前因涉貪案件，一度遭停職，隨後又面臨罷免危機，外界原以為其政治生涯可能就此「涼了」，不過，網紅Cheap近日則發文指出，最終罷免案的結果，不同意票數不僅高於同意票，甚至比當初當選時的票數還高，罷團似乎反而助攻了高虹安的聲勢。貼文曝光後，引起討論。

支持高虹安的票數更多了！高虹安民調仍領先

Cheap在臉書粉專發文指出，高虹安本來因貪污案被停職，後來又陷入罷免危機，原以為大勢已去。殊不知結果顯示，不同意罷免達12.4萬票，遠超同意票的8.6萬票，更比2022年當選市長時的9.8萬票多出2.6萬票。此外，隨著二審改判偽造文書並復職，近期民調更以42%大幅領先對手。

Cheap形容罷免是灌溉 免費幫忙做壓力測試

Cheap進一步分析，這形同是「罷免團體的免費熱身」，罷免方自掏腰包賣力宣傳，反而免費幫高虹安辦了一場規模盛大且成功的熱身賽。此舉不僅讓她完成了「壓力測試」，還順便「蒐集數據」，把原本看似「潑糞」的行為變成了「灌溉」。Cheap直言，高虹安免費獲得了宣傳，這應該是對手始料未及的結果。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「新竹人是很有智慧的」、「新竹住太多科技人（青壯年），骨子裡講求科學理性務實」、「在這個時代，敢說真話的，真的愈來愈難得了」、「一個優秀的素人從政，可以短短幾年就被攻擊成這樣，實屬不易」、「還好新竹市民的眼睛是雪亮的」。但也有網友認為，「其實不是很懂，偽造文書也是刑事罪，而且身為公務員敢偽造文書，那呈現的文件及報告有哪些可信的？新竹人能支持的下去也是夠神奇了」。