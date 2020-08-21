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科技安南幸福台江　 安南警巡守中隊常年訓練首創視訊頒獎表揚

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▲第三分局分局長許坤田，特別以首創視訊連線方式表揚州北社區巡守隊隊長黃慧平。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第三分局分局長許坤田，特別以首創視訊連線方式表揚州北社區巡守隊隊長黃慧平。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局8月20日晚上舉辦「巡守隊員基本訓練」，會中表揚服務逾18年的「州北社區巡守隊」督導官戴廣等多名資深或績優人員，並與和順派出所網路連線，以視訊方式頒獎表揚州北社區巡守隊隊長黃慧平，讓例行的訓練課程增添科技感。

▲第三分局分局長許坤田，特別以首創視訊連線方式表揚州北社區巡守隊隊長黃慧平。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次巡守隊常年訓練活動中亦表揚多名資深或績優巡守人員，其中「州北社區巡守隊」隊長黃慧平為牛排簡餐店老闆，平日除提供社區內的和順國中、國小成績優良學生免費用餐，亦提撥部分營業收入，定期頒發清寒學生獎助學金，今年更慷慨解囊捐贈社區監視器機臺50組，以科技方式協助維護社區安全與預防犯罪；第三分局為此特別以科技的表揚儀式回敬，安排視訊頒獎的橋段，讓隊長黃慧平在「州北社區巡守隊」轄管的和順派出所內，以視訊的方式參與第三分局禮堂的頒獎活動，用網路科技傳播影音，串起分局和派出所異地受獎的榮譽。

▲第三分局分局長許坤田，特別以首創視訊連線方式表揚州北社區巡守隊隊長黃慧平。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另「州北社區巡守隊」督導官戴廣先生，於2002年加入巡守隊，為安南區最早成立的巡守隊之一，多年來率領該隊隊員全年無休，輪流服勤守護社區，並多次榮獲市政府評鑑特優，從年輕到白頭，愛鄉愛土的情操特別令人感佩。

第三分局於2018年7月間，在「台南市守望相助巡守大隊」的架構下，籌組成立了「第三巡守中隊」，整合安南區13個守望相助隊、近500名隊員的力量，提昇社區巡守效能。首任巡守中隊長莊順泰先生，經營運輸事業有成，亦長年參與宗教事務，現為安南區「十三佃慶興宮」主委，出任巡守中隊長一職，正是宗教淨化人心，與巡守隊安定社會力量的巧妙結合。在警力有限、民力無窮的現況下，各守望相助隊協助維護鄰里安全、關懷弱勢，對維護社區治安功不可沒。

第三分局分局長許坤田於會中頒獎時，特別向這群社區無名英雄深深一躹躬致意，感謝所有巡守隊員夥伴們的無私奉獻，盡心盡力配合分局維護社區治安及推動各項警政工作，讓安南區往宜居大臺南的目標邁進。

・零負評、被暱稱為萬用霜

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