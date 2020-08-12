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夏天準備18天生＋電扇「誰還需要冷氣」？限時集滿「超潮裝備」還能大開露營趴

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▲▼夏天,啤酒,生啤,18天生啤,消暑,露營。（圖／品牌提供）

▲18天台灣生啤酒是不少國人的夏天必備品。（圖／臺灣菸酒提供，下同）

消費中心／綜合報導

夏天要幹嘛？當然就是要喝啤酒！被炎炎夏日曬得口乾舌燥，此時如果有涼爽的金黃色酒液，順著口腔滑入喉嚨，刺激的清涼感瞬間沁入心脾同時直衝腦門，這才是專屬於夏日的爽快。即使市面上來自全球各國的啤酒百百種，但最對台灣人胃口的還是來自台啤旗下、有「本土新鮮王者」、「王者之生」等稱號的「18天台灣生啤酒」。

每當聚會場合，眾人見熟悉的玻璃瓶或綠色鋁罐端出來，心情就超嗨，18天生瓶蓋啵開的一瞬間，氣氛更是隨即炒熱起來。一個人在家吃宵夜配電影獨飲，一樣能細細享受18天生順喉的口感及啤酒花、麥香的芬芳，就連省錢的網友也笑說，夏天只要一罐18天生加一支電風扇，就有宛如冷氣房的效果。

▲▼夏天,啤酒,生啤,18天生啤,消暑,露營。（圖／品牌提供）

▲▼準備好【怎麼可以沒有啤酒泡泡機組】、【居然剛好三人露營帳】，不需要待在冷氣房，夏日在室外也能擁有沁涼的舒暢感。

▲▼夏天,啤酒,生啤,18天生啤,消暑,露營。（圖／品牌提供）

台灣人鍾愛18天生的程度眾所皆知，連外國朋友也是一秒入坑，主要原因就在於其他品牌「無得比」的新鮮度。要成就一瓶只有18天「新鮮限定」保存期限的生啤酒，製造條件可不簡單。首先，必須捨棄一般的高溫殺菌法，從製作到運送全程一貫在0～7度的低溫環境冷藏作業，才能將優質原料最豐富的口感與麥芽、啤酒花、酵母等香氣新鮮保留，入口時滿滿感受到生啤的馥郁芬芳，但專屬於18天生的新鮮度，同時也讓人喝起來感覺格外清爽。最關鍵的是，正如其名，18天生一旦過了18天效期就要面臨逾期回收，讓鐵粉暢飲的18天生，永遠都是比其他品牌更新鮮的狀態。

新鮮的18天生就該配生猛有力的下酒菜，不管路邊的熱炒店、日式居酒屋，甚至開在百貨裡的西式餐廳，有肉有海鮮的地方，就值得來一杯18天生「乎乾」作陪！沁涼清爽的生啤一入口，不僅能更加提引肉食海鮮的甘甜美味，還能瞬間化去油膩感，鹽酥雞、炒三鮮、日式串燒、經典肉排都可以再來幾盤。

尤其今年氣溫節節升高，即使太陽下山，在市區生活還是不免燥熱。不少戶外愛好者在這時就愛提著露營工具和一手18天生，直奔山區海邊避暑去，在滿佈銀河的星空底下，或襯著不斷拍打上岸的白色浪花，與三五好友同享這份難得的靜謐。這時再把18天生開起來，同步趕跑體內猶存的都市燥熱，和友人一同舉起18天生，慶賀難得一起遠離塵囂的涼爽假期。

▲▼夏天,啤酒,生啤,18天生啤,消暑,露營。（圖／品牌提供）

▲夏日露營，就用造型簡約、極具現代感的【想烤就烤烤肉架】，料理出和18天生最搭的下酒菜。

也想以18天生串起與好友的夏日假期回憶嗎？雖然對於18天愛好者來說，一年四季都是喝生啤的好時機，但18天生的集點活動卻是難得的一年一次！即日起至2020/10/07（三）只要在全家便利商店、7-11、美廉社、頂好、楓康等零售通路，購買貼有「搶鮮開趴趣」活動貼紙的330ml罐裝18天台灣生啤酒，撕開罐身貼紙、掃描QR code並完成登錄集點，每集2點就可抽獎一次、累積一定點數還可直接兌換限量好禮，總共有一千多個獎項，每樣好禮都是以18天生的經典配色，做出夏季最潮露營裝備，18天生腦粉千萬不能錯過！

▲▼夏天,啤酒,生啤,18天生啤,消暑,露營。（圖／品牌提供）

▲這個夏天，多喝幾罐就享有多個抽獎機會，把全品項一次抽回家。

不少眼尖的網友還發現，此次贈品的命名超直白、超有記憶點，像是「形影不離雙人折疊椅傘組」、「很會裝購物折疊車」、「居然剛好三人露營帳」、「想烤就烤烤肉架」，尤其累積168點即可直接兌換的「怎麼可以沒有啤酒泡泡機組（含500ml品牌玻璃杯）」，以時尚的黑金配色、俐落流線得外型驚豔酒友圈，選擇在家躲避夏日熱浪也能擁有質感好生活！限量是殘酷的，鐵粉們無不摩拳擦掌，搶購18天生、預備進攻搶換啦！

每次看著通路冷藏櫃的18天生，是不是總擔心快過保存期限的那幾瓶該怎麼辦？粉絲們別擔心，趁著這波夏日集點活動，絕對有藉口說服自己和朋友多喝幾罐，帶走夏日的煩悶，迎接超Chill的順暢涼感。

*本活動參加者需年滿18歲。 
*贈品以實物為主，圖片僅供參考，詳細內容及規範以活動網站說明為主
https://18dayscamping.stormcrm.com

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