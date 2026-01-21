阿蘇火山口「超清晰畫面」震撼曝光　台人回憶搭乘：真的是用命在賭

▲阿蘇火山空拍壯觀畫面曝光。（圖／pangwun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



網搜小組／劉維榛報導

日本熊本縣阿蘇火山墜機事件震驚台日，一名女網友看新聞驚呼自己也曾搭乘過直升機，直言「真的是用命在賭！」影片中火山白煙翻湧、地形險峻，引來網友討論「後悔上次沒搭，之後也不一定去了」、「上個月剛坐，真的很美」。目前機上3名仍下落不明，專家分析火山區氣流極不穩定，輕型直升機風險極高。

一名女網友在Threads表示，看到阿蘇火山墜機意外，機上三人下落不明，讓她心頭一震，因為自己也曾坐過這趟繞山口的難忘飛行之旅，並坦言「覺得搭直升機真的是用命去賭...但真的很震撼！」

畫面可見，鏡頭垂直往下俯瞰阿蘇火山口地形，高溫白煙不斷竄升，由於當時天氣狀況非常好，可以清楚看見長年侵蝕與火山活動留下的痕跡，充分呈現活火山或高地熱區的原始樣貌，給人一種壯觀、危險但又令人敬畏的感受。

壯觀畫面曝光後，網友紛紛回應，「幸好去年有搭，如今發生憾事，未來想搭要有更多的勇氣了」、「上個月剛坐，真的很美」、「看完後就當作自己已經搭過直升機了 」、「後悔上次沒搭，之後也不一定去了」、「這View很清楚啊，阿蘇冬天超級冷的」。

▲更近距離觀看阿蘇火山。



直升機墜阿蘇 消防嘆：搜救是未知數

這起意外發生在20日，根據《熊本縣民電視台》、《熊本放送》報導，失聯觀光直升機上載有來自台灣的41歲男性與36歲女性遊客，以及64歲日籍機長，目前3人生死未卜，熊本縣警用直升機雖在20日傍晚於中岳第一火山口內部尋獲機身殘骸，但因火山氣體與濃霧，導致搜救行動進展困難。

阿蘇廣域消防本部中部消防署長矢野和彥坦言，由於火山口內壁地形極為險峻，「實際上從來沒有任何人真的下去過，連能否安全抵達都是問題」。阿蘇中岳為活火山，屬於阿蘇五岳之一，海拔高度達1506公尺，火山口內部環境完全未知，加上必須顧及救難人員自身安全，使得這次搜救任務難上加難。

氣流干擾風險大 專家：出事恐像陀螺般墜落



長榮大學航運管理學系教授黃泰林表示，非固定翼飛機（直升機）重量較輕，且若是單引擎飛行，面對不穩定氣流就會產生較大風險，此次事故飛行路線為火山口附近，氣流更是相對不穩定，用來進行觀光活動十分危險。

在機務風險上，黃泰林指出，直升機在空中一旦發生狀況，首要是仰賴飛行員的經驗，但若是遇上機件問題，就幾乎無法處理。若以此次事故的R44飛行器來看，發動機及旋翼為其主要爬升的動力來源，一旦出了狀況，整架飛行器就會像陀螺般墜落。

※本文獲pangwun授權提供。