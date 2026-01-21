　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿蘇火山口「超清晰畫面」震撼曝光　台人回憶搭乘：真的是用命在賭

▲▼阿蘇火山空拍畫面 。（圖／pangwun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿蘇火山空拍壯觀畫面曝光。（圖／pangwun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

網搜小組／劉維榛報導

日本熊本縣阿蘇火山墜機事件震驚台日，一名女網友看新聞驚呼自己也曾搭乘過直升機，直言「真的是用命在賭！」影片中火山白煙翻湧、地形險峻，引來網友討論「後悔上次沒搭，之後也不一定去了」、「上個月剛坐，真的很美」。目前機上3名仍下落不明，專家分析火山區氣流極不穩定，輕型直升機風險極高。

一名女網友在Threads表示，看到阿蘇火山墜機意外，機上三人下落不明，讓她心頭一震，因為自己也曾坐過這趟繞山口的難忘飛行之旅，並坦言「覺得搭直升機真的是用命去賭...但真的很震撼！」

畫面可見，鏡頭垂直往下俯瞰阿蘇火山口地形，高溫白煙不斷竄升，由於當時天氣狀況非常好，可以清楚看見長年侵蝕與火山活動留下的痕跡，充分呈現活火山或高地熱區的原始樣貌，給人一種壯觀、危險但又令人敬畏的感受。

壯觀畫面曝光後，網友紛紛回應，「幸好去年有搭，如今發生憾事，未來想搭要有更多的勇氣了」、「上個月剛坐，真的很美」、「看完後就當作自己已經搭過直升機了 」、「後悔上次沒搭，之後也不一定去了」、「這View很清楚啊，阿蘇冬天超級冷的」。

▲▼阿蘇火山空拍畫面 。（圖／pangwun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲更近距離觀看阿蘇火山。

直升機墜阿蘇　消防嘆：搜救是未知數

這起意外發生在20日，根據《熊本縣民電視台》、《熊本放送》報導，失聯觀光直升機上載有來自台灣的41歲男性與36歲女性遊客，以及64歲日籍機長，目前3人生死未卜，熊本縣警用直升機雖在20日傍晚於中岳第一火山口內部尋獲機身殘骸，但因火山氣體與濃霧，導致搜救行動進展困難。

阿蘇廣域消防本部中部消防署長矢野和彥坦言，由於火山口內壁地形極為險峻，「實際上從來沒有任何人真的下去過，連能否安全抵達都是問題」。阿蘇中岳為活火山，屬於阿蘇五岳之一，海拔高度達1506公尺，火山口內部環境完全未知，加上必須顧及救難人員自身安全，使得這次搜救任務難上加難。

氣流干擾風險大　專家：出事恐像陀螺般墜落

長榮大學航運管理學系教授黃泰林表示，非固定翼飛機（直升機）重量較輕，且若是單引擎飛行，面對不穩定氣流就會產生較大風險，此次事故飛行路線為火山口附近，氣流更是相對不穩定，用來進行觀光活動十分危險。

在機務風險上，黃泰林指出，直升機在空中一旦發生狀況，首要是仰賴飛行員的經驗，但若是遇上機件問題，就幾乎無法處理。若以此次事故的R44飛行器來看，發動機及旋翼為其主要爬升的動力來源，一旦出了狀況，整架飛行器就會像陀螺般墜落。

※本文獲pangwun授權提供。

01/19 全台詐欺最新數據

直升機墜毀火山口內　日國交省認定航空事故

直升機墜毀火山口內　日國交省認定航空事故

日本熊本縣阿蘇火山20日上午發生觀光直升機墜毀事故，機上2名台灣旅客及1名日籍駕駛至今下落不明。日本國土交通省21日將此案列為「航空事故」，運輸安全委員會（JTSB）已派遣2名調查官前往現場。

阿蘇火山墜機2台人失聯　林佳龍：已向家屬轉達賴清德卓榮泰慰問

阿蘇火山墜機2台人失聯　林佳龍：已向家屬轉達賴清德卓榮泰慰問

日觀光局悄悄下架「空中賞火山」

日觀光局悄悄下架「空中賞火山」

沒人下去過火山口裡！消防：搜救未知數

沒人下去過火山口裡！消防：搜救未知數

2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫「提供必要協助」

2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫「提供必要協助」

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

