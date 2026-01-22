　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女患者「3度罹癌」全部緩解！醫師嘆：成功並非奇蹟

▲▼乳癌,三陰性乳癌,醫學,療法,吉立亞醫藥。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲60歲女患者3度罹癌，最終在完整治療與長期追蹤下，維持良好的生活狀態。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

腫瘤科醫師邱德生分享，日前門診中遇到一名60歲婦科癌症病人，翻閱病歷時，如同回顧一段並不平凡卻走得穩健的人生歷程。這名患者並非僅罹患一次癌症，而是先後面對三種不同癌症診斷，仍在完整治療與長期追蹤下，維持良好生活狀態，成為醫療陪伴意義的具體寫照。

邱德生指出，該名患者於2022年8月確診子宮內膜癌IA期（腫瘤侷限在子宮內膜，或已侵犯到子宮肌肉層不到一半的深度）、Grade 1（癌細胞分化程度良好，惡性程度相對較低，不易轉移），接受微創手術並完整切除後，經腫瘤團隊評估，認為單純手術已足夠，後續僅需持續觀察追蹤。

三次癌症歷程

在子宮內膜癌之前，患者曾罹患第一期乳癌，並規律服用Tamoxifen（乳癌荷爾蒙治療中常用的藥物）三年；更早之前，也曾面對甲狀腺癌並完成手術治療。三次癌症診斷，對個人與家庭而言，皆是必須重新調整與面對的人生轉折。

▲桃園市楊姓男子去年9月不滿張姓友人責怪工作問題，竟持菜刀朝其頭部揮砍數刀，導致其頭部、左手與胸部等處大量噴血，經緊急送醫急救才救回。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲60歲女患者3度罹癌，最終在完整治療與長期追蹤下，維持良好的生活狀態。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

邱德生強調，每一次診斷都不只是統計數據，而是一個人與一個家庭必須重新學會生活的時刻。儘管如此，患者目前ECOG評分（評估癌症患者日常活動能力與生活品質的標準，評分愈低愈好）為0，生活如常，影像檢查、腫瘤指標與理學檢查皆無復發證據，達到完全緩解狀態。

穩定追蹤狀態

他指出，患者仍會因腹脹、便秘或皮膚搔癢等問題回診，這些並非癌症復發，而是長時間生活與治療歷程中留下的身體感受，也是真實人生的一部分。

邱德生表示，醫療不只是對抗腫瘤，更重要的是陪伴病人逐步回到日常。他常提醒病人，追蹤並非源自對復發的恐懼，而是因為珍惜這段得來不易的平凡生活。

醫療的陪伴意義

在病歷上，他寫下「Complete Response（完全反應，指腫瘤完全消失）」、「R0 resection（外科手術後，病理報告顯示在顯微鏡下也找不到任何殘留的癌細胞，代表腫瘤已獲得完全清除）」與「No complication（沒有併發症）」等醫療紀錄，但在心中，更深刻的是一名經歷三次癌症後仍能好好生活的事實，這並非理所當然。

邱德生總結，醫學的成功有時並非奇蹟，而是在需要果斷時出手、在可以等待時保持謙卑，並在漫長時間中持續陪伴。他也期許，所有仍在追蹤中的人，都能在時間裡慢慢走回生活，而不只是活在疾病之中

 
