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歸零後再開始！從奧美實習生一路做到董事總經理　謝馨慧：工作不能用熬的

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▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

▲工作難免有撞牆期，但撞到一個程度就要坦誠面對自己到底缺乏什麼、需要什麼？因為在奧美董事總經理謝馨慧多年經驗看來，「工作不能用熬的！」（圖／示意圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

身為台灣奧美集團從第一位實習生當上董事總經理的謝馨慧，至今在奧美集團工作已屆滿26年。她笑言，外人看她一路爬升，至今擔任14年的董事總經理，看似順利的職場生涯，其實一路上也如電玩打怪一樣，曾被打趴過。近日，她將過去經歷集結成書《「懂事」總經理的30個思考：工作不是湯，不能用熬的》，暢談職涯中一個人的觀念與態度，為何比天賦、苦熬還更重要。

謝馨慧印象最深刻的大卡關，其實來得很早。當時在大三升大四實習部門的直屬主管爭取下，身為毫無經驗的應屆大學畢業生謝馨慧，就這樣成為奧美的AE公關專員。「初期我感覺還撐得住，但一年以後慢慢就吃力了。一方面工作量大，事情常做不完，二則因為我英文底子不夠好，奧美是外商公司，這一點對我的工作帶來很直接的壓力。」當時，謝馨慧選擇每件事都接下，再自我催眠說「我可以我可以」。但最終仍是做了不對、被指責了再改，不僅浪費時間也產生很多無謂的加班，高壓工作狀態持續2年左右後，遺傳性甲狀腺問題就爆發了！

請繼續往下閱讀...

一連串工作上的不順，讓長官也無法諒解，沮喪的謝馨慧想：「我確實喜歡我正在做的這份工作，但無論我如何努力，表現應該都無法好轉了，一股強烈的念頭升起：再堅持也是無謂了，應該是離開的時候吧！沒想到，離職的念頭興起後心情就輕鬆了。我知道這樣下去是做不出什麼成績的，病也不會好，索性先去把身體治好。這時的我，頭腦反而異常清楚。」

「我是奧美AE階段卡最久的人，一直對著某個我不知道是什麼的東西衝撞，以為只要再用力一點就可以衝過去。我以為只要永不放棄就夠了，勵志書上不都是這樣說的嗎？結果愈撞愈挫折、愈受傷，愈迷惘。」

▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

毅然辭掉工作回到高雄老家，謝馨慧選擇先好好面對身體問題，包括手術諮詢、吃藥、中醫針灸。同時，她也選擇放慢腳步，騎著腳踏車到處去逛、去看醫生、去公園閒晃，繞去小學的校園。同時「一邊思考怎麼貸款出國念書，把英文補好。左腦不斷地追問右腦：妳到底在幹嘛？妳接下來要做什麼？」

然而2、3個月後，當初力挺她進奧美的主管請她回去協助一個為期3個月左右的專案。經過一陣子生理治療、身心也恢復穩定狀態的謝馨慧決定回去，卻沒想到一反過去狀態，工作變順手了，「同事也問我：『謝馨慧妳怎麼跟以前不一樣了？』」笑說自己也不清楚的謝馨慧認為，可能是以前的惡性循環積累到變成毒瘤，抽離了一段時間，身心都得到了舒緩，壓力變小了，先前累積的經驗也還在，就可以很快進入情況。

「焦急無濟於事，事情不是你的時候，就不會是你的。關鍵在於，能不能看出那堵牆後的風景是你要的，這是一種穿透未來的能力。你要想辦法練就這門功夫。這整套武功包括了解自己是誰，搞懂自己要什麼、適合什麼，找出方法弄清楚牆後的風景是不是自己要的。如果不是，那就果決地放下，趕快去找適合的路。要不然，就算最後真的花盡時間、力氣把牆撞倒了，也會悵然若失。」

如果牆後面的那片風景真的是自己想要的，「記得要用最節省力氣、最明智的方式去解決那道牆，不要像我當時用最消耗、最笨的方法。要確保你翻越了牆之後，身體和精神仍能維持在良好的狀態，能夠享受眼前的風景。」

再者，「要找出通過這堵牆的時候，哪些人、哪些knowhow可以幫助你。」謝馨慧也精準抓出多數上班族面對挫折時的通病，「你要放低姿態，學著開口求助，而不是一直在同溫層中厭世、取暖。找到真正能協助你解決問題的人，直接向他請教，就等於尋獲一把開啟牆門的金鑰。」

▲▼工作,職場,奧美,謝馨慧。（圖／時報出版提供）

《「懂事」總經理的30個思考：工作不是湯，不能用熬的》
作者：謝馨慧
出版社：時報出版
出版日期：2020年08月18日
ISBN：9789571383149

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