見面就微笑、講話一直看對方都母湯！跟著專家「7撇步」留下深刻的第一印象

▲認識新朋友時，每個人多半都會想到2件事「我喜歡他們嗎？」以及「他們喜歡我嗎？」。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

第一印象雖然不能就此讓別人完全了解自己，但一定是能否引起他人興趣的關鍵！然而，該怎麼簡單地從細微的肢體語言，給別人留下深刻的印象？外國網站《Bright Side》提供7種方法，讓人不論是面對新朋友、新同事或新長官，都能留下好印象。

1. 幾秒鐘後再微笑

微笑對於良好的溝通非常重要，但只知道露出簡單禮貌的微笑，那就太淺了。人際溝通專家萊拉・朗德絲（Leil Lowndes）建議，想留下更好印象的方法就是，先看著對方的臉，等待幾秒鐘「然後才微笑」。根據萊拉・朗德絲的研究，這種「停頓」會使微笑在他人眼中更加真誠！

請繼續往下閱讀...

2. 避免長時間的眼神交流

大家都知道說話要看著對方的眼睛，這樣才顯得真誠。但萊拉・朗德絲研究後認為，一個人長時間注視另一個人的眼睛時，也有可能令他人感覺到攻擊性。因此她建議，視覺接觸的時間應該要採取「逐漸延長」的方式，每次相處的「眼神交流」時間，約「60（眼神交流）／40（不眼神交流）」是較適當的比例，約會時也適用這個法則。

3. 注意自己的姿態

仔細觀察光鮮亮眼的天王天后，在鎂光燈環伺的場合，他們永遠不會垂頭駝背，相反的，一定是以最完美的姿勢站立、走步，再搭配一抹無懈可擊的微笑。溫和地表現出對自己的自信，是讓每個人都喜歡他們的關鍵。因此專家建議，想在他人眼中留下最好的印象，不妨多參考這些備受歡迎的名人，試著做完全相同的事情。

4. 表達你對他人的興趣

認識新朋友時，每個人多半都會想到2件事「我喜歡他們嗎？」以及「他們喜歡我嗎？」。因此無論如何，想要在對方心中留下良好的印象，自己也要先表現出對這個人的興趣，避免讓自己給別人傲慢的印象。萊拉・朗德絲認為，表達興趣最好的方法並非「說什麼」而是「做什麼」，除了微笑外，還包括說話時將身體轉向對方，避免和對方之間有包包之類的障礙物。

5. 擺脫焦慮的手勢

焦慮的手勢包括不斷摸頭髮、耳朵、臉，對於認識已久的人來說，這些焦慮的動作可能是想隱藏什麼心事，但對於初認識的人來說，這個第一印象可能容易給人較沒自信的錯覺。

6. 表現得善解人意

除了透過微笑、開放的態度與親切的肢體語言，來表達對他人的興趣，研究表示還可以透過「模仿」他人的行為並做出相應的反應，例如對方開啟嚴肅話題時，給予同樣嚴肅、認真聆聽的神情，就能一下子讓對方覺得距離拉近許多，並且留下一個值得信賴的印象。

7. 預先「排演練習」

最後，如果想建立的第一印象是在重要的會議或面試上，最好把握時間事前排練，站在鏡子前想像、模擬一下自己與對方交談，過程中也要嘗試微笑和擺出姿勢、手勢。萊拉・朗德絲表示，事先了解自己會表現出來的樣子，再根據想留給他人的第一印象加以調整，都能幫自己取得更好的結果。