生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Gemini官方念絕ㄇ奈　日本Google糾正「正確是傑米尼」！網吵翻

▲▼Gemini3,GoogleGemini。（圖／Google）

▲Gemini。（圖／Google） 

記者施怡妏／綜合報導

Gemini最近相當火紅，但究竟該怎麼念？根據Google官方發布的影片，Gemini的正確發音其實比較接近「絕ㄇ奈」，也就是美式發音；不過日本Google官方帳號卻親自發文回應，Gemini在日文的拼音為「ジェミニ」，念起來音同「傑米尼」，再次掀起網友熱論。

日本Google：歡迎叫我們「ジェミニ（傑米尼）」

日本創作歌手、模特兒「Reina＋World」在X發文，一直以為Gemini應該唸作「傑米尼」，沒想到竟然搞錯了。留言區有許多日本人表示，自己也搞錯念法，原來是「絕ㄇ奈」。

該篇貼文被日本Google轉發，並寫道「Gemini的日文標記為ジェミニ（傑米尼）。今後也歡迎大家這樣稱呼，我們會非常開心。」貼文曝光，「絕ㄇ奈」派網友並未因此買單，反而質疑Google將日文與英文唸法刻意區分，只會增加混亂。

文章被轉發到PTT上，網友紛紛表示，「用日文說，這樣發音就沒問題啊」、「日本人可以這樣念，但我會學Google工程師、CEO念」、「日本發音和其他地區不一樣很常見啊」、「說個笑話，看日本人學英文」、「日本有自己的發音」、「你查日文字典漢堡怎麼說，上面寫發音『夯把嘎』你難道英文也這樣念？誰會拿日文發音來糾正英文念法？」「就英文超多沒什麼規則的唸法， ikea就有得吵」。

01/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

