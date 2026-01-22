　
大寒節氣病患增加！中醫傳授保養2原則　3高病患注意身體警訊

▲「大寒」，為一年中寒氣最盛的時節，醫院門診常見因氣溫劇烈變化出現不適的病人。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「大寒」為一年中寒氣最盛的時節，醫院門診常見因氣溫劇變出現不適的病人。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

強烈大陸冷氣團南下，早晚氣溫偏低、日夜溫差明顯，加上降雨帶來濕氣，體感溫度更低，又正值二十四節氣中的「大寒」，為一年中寒氣最盛的時節。花蓮慈濟醫院中醫預防醫學中心主任陳中奎醫師表示，近期門診中常見因氣溫劇烈變化出現不適的病人，除感冒、咳嗽、頭脹痛與關節痠痛外，也明顯增加血壓升高、胸悶等心血管相關症狀的病人，陳中奎醫師分享兩大原則，保暖及飲食調理。

陳中奎醫師指出，當冷空氣來襲，低溫容易使血管收縮、氣血運行不暢，進而影響心血管穩定；若本身體質偏虛、作息不規律，或有高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病，更容易在此時出現血壓波動，尤其年關將近，聚餐、熬夜與行程增加，若是沒有妥善調養，身體負擔更重。

面對低溫的天氣，陳中奎醫師分享兩大保養原則，協助民眾降低天氣變化對健康的影響。第一是「保暖」，氣溫驟降時，身體為了保溫會讓血管收縮，血壓更容易上升，陳中奎醫師提醒，頭為諸陽之會，身上所有陽氣聚集在頭面部，天冷傷陽，覺得冷就要立刻加衣，除頸部之外，頭部也需要戴上毛帽等配件，適當的遮蔽可以改善陽氣耗損的情況。

夜晚容易抽筋的民眾也建議以長褲作為睡眠裝備，避免半夜過冷造成腿部肌肉抽筋。此外，夜半起床廁所時，務必注意房間與浴廁的溫度差，從被窩離開到廁所會經歷三個不同溫度區域，陳中奎醫師叮嚀，年長者或是心血管不佳的民眾，切記一切動作以慢為主，不可過度快速行動，避免過大的溫差造成血管問題產生，且晨起盥洗時，儘量以溫水盥洗，切勿一起床就碰冷水。

花蓮慈濟陳中奎醫師分享兩大原則保暖及飲食調理，有助於天氣變化對健康的影響，安心迎接新的一年。

花蓮慈濟陳中奎醫師分享兩大原則保暖及飲食調理，有助於天氣變化對健康的影響，安心迎接新的一年。

第二是「飲食調理」，天冷時飲食皆以熟食和熱食為主，雖想喝熱湯、熱飲，但過熱反而刺激，建議以溫開水為主；有咳嗽、痰多症狀時，應避免生冷飲食，甜食也應減少攝取，減少腸胃負擔，避免痰飲生成。年節進補也要「補得剛好」，切勿迷信偏方、補過頭，一般常見的十全大補湯等補方，若本身有糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病，建議先由中醫師辨證評估、再安心調理。

針對寒濕體質或手腳冰冷、循環較差的民眾，陳中奎醫師也分享可在家裡以中藥泡腳作為輔助保養，可選用桂枝15克、紅花15克、艾葉15克、雞血藤15克、防風15克，加入適量清水煮滾後，將藥湯倒入泡腳桶，再加入熱水調整至約45至55度之間，浸泡雙腳至小腿肚位置，約15分鐘即可。泡腳時以身體感覺溫暖、微熱為宜，不需泡到大量出汗，以免耗傷正氣。藉由溫熱刺激，有助促進末梢循環、祛寒活血，舒緩寒冷天氣帶來的不適。

陳中奎醫師特別提醒，三高、心血管疾病、長者或平時血壓不穩者，遇到溫差變化時更要規律量測血壓，並留意頭暈、胸悶、心悸、突然疲倦等警訊；若不適加劇或出現胸痛、呼吸困難等狀況，務必儘速就醫。年關忙碌之際，更要多關心自己與家人的身體狀態，把健康顧好，安心迎接新的一年。
 

