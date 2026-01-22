　
    • 　
>
生活

寶雅正妹店員被問翻！IG曝「其實不是員工」　網讚：像夏于喬

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／poyabeauty）

▲寶雅「店員妹」引發熱論。（圖／翻攝自IG／poyabeauty）

記者鄺郁庭／綜合報導

連鎖生活百貨寶雅（POYA）最近在IG貼出影片，主題是「當同事無法做好表情管理」，面對顧客白目提問，超萌女店員邊擋住同事變臉，邊露出甜笑回答。影片一出，許多人都被店員妹電到，「店員怎麼那麼漂亮」、「怎麼有點像夏于喬？」但其實，這位爆紅的「寶雅店員」並不是員工，而是演員高悅瑄。

「寶雅POYA Beauty」近日貼出一支短片《POV：當同事無法做好表情管理》，搭配文字「當你的同事沒有做好表情管理，那就……」片中，面對顧客提問「請問這裡是寶雅嗎？」「自助結帳機要自己結帳嗎？」短髮女店員一邊即時遮擋同事變臉，一邊忍住情緒露出甜美笑容回答。

一票點名「像夏于喬」　甜笑店員妹身分曝

影片一出，許多人紛紛留言，「店員好漂亮，哪一間門市？想去」、「寶雅店員怎麼那麼漂亮」、「寶雅有這麼漂亮的員工，我天天去買東西」、「很像夏于喬去混到宋芸樺。」其中，有眼尖網友從背景判斷，拍攝地點似乎是在台北東湖康寧路的寶雅分店，忍不住留言「常常去東湖康寧店，怎麼沒看過這兩位漂亮的美女？」

事實上，這名多次出現在寶雅「小編帶逛」系列影片中的女店員，並非真正的寶雅員工，而是演員高悅瑄，是國立台北藝術大學畢業生，曾出演多支廣告及舞台劇。寶雅在IG貼文中其實有標註她是「POYA Girls」，也附上IG帳號，目前有3.2萬粉絲追蹤。

01/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

寶雅店員高悅瑄夏于喬

