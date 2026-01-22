　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

14歲學霸性格突變！拒學、躲朋友不肯出門　醫示警青春期隱形風暴

▲▼ 14歲少年從優等生到拒學　青春期的隱形風暴：青少年憂鬱症 。（圖／彰化醫院提供AI示意圖）

▲14歲少年從優等生到拒學，青春期的隱形風暴：青少年憂鬱症。（圖／彰化醫院提供AI示意圖）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

一名原本成績優異的14歲男國中生小明(化名)，升上國二後，性格出現轉變，同時遇到課業壓力與人際互動問題，從偶爾的情緒低落演變至明顯的焦慮、憂鬱、失眠與社交退縮，甚至「拒學」，診斷是青少年憂鬱症。衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹表示，在醫療團隊、家庭與學校的三方合作下，透過藥物與認知行為治療，小明最終重拾信心，成功重返校園。

葉騰尹說，小明最初因人際問題遭師長責罵，隨後出現易怒、專注力下降及激烈情緒反應，當憂鬱情緒加深，小明開始抗拒上學，以肚子痛、頭痛或噁心等身體症狀表達。其家人也表示，小明開始拒絕上學後，甚至大幅減少出門時間；同學好友來訪時，會躲在房間不肯出現；有一次出門遇到熟人，更是緊張到要求家人立刻帶他離開。

葉騰尹指出，小明的個案並非特例，根據醫療觀察，青少年憂鬱症比例隨年齡增長而顯著上升，師長可能以為只是「心情不好」而忽略，成為隱形風暴的開端。在現實中，青少年憂鬱症不只是「心情不好」，而是會影響到學業、人際與生活的各方面，而且青少年憂鬱與拒學往往交織在一起，治療需要耐心與多方合作。

葉騰尹表示，青少年憂鬱症的治療要結合藥物與心理支持。藥物幫助穩定大腦神經傳導物質，通常需持續6個月以上以降低復發風險。認知行為治療協助孩子辨識負面的思考模式，建立健康的因應機制。另外，還要多方合作，醫療團隊與家庭溝通親子互動技巧，並由學校提供行政彈性，讓孩子逐步適應回校節奏。

葉騰尹強調，心理健康是現今青少年的重要課題，當孩子出現長期情緒低落、易怒、社交退縮，或不明原因的頻繁身體不適(如頭痛、胃痛)，或睡眠習慣改變、專注力大幅下降等徵兆時，應及早介入，避免症狀惡化，幫助孩子在青春期的隱形風暴中站穩腳步。

01/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

標籤:青少年憂鬱症拒學心理健康治療

