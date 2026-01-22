冷氣團發威「10度大關」守不住！　專家示警3地區更冷

▲北台灣「守不住10度大關」，冷的型態是「整天都冷」。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，強烈大陸冷氣團持續發威，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區天氣寒冷，白天低溫10至12度，而且冷的型態是「整天都冷」，甚至沿海、空曠或近山區還會出現更低溫，「10度大關，守不住！」

北部10至12度整天冷 金馬探5至7度

林得恩在臉書「林老師氣象站」指出，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區整天寒冷，低溫10至12度，其他地區早晚也寒冷，台中以南、台東及澎湖地區11至13度，金門及馬祖地區也只剩5至7度。

林得恩提醒，沿海、空曠及近山區低溫還會更低一些，而且今晚至明晨，天氣依舊會一樣寒冷，長輩及心血管疾病患者務必注意加強保暖。

低溫區域橙色燈號 北北基宜金馬入列

根據氣象署資料，今晨本島平地最低溫8.7度，出現在新北市石門區富貴角。中央氣象署清晨針對苗栗以北等地區發布低溫特報，低溫下探6度。

低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣則有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼氣象署低溫特報。（圖／氣象署）