詹能傑殉職...她不捨「再聽不到你叫我阿母」　他嘆：不希望是真的

基隆市樂利三街大型社區台北生活家21日晚間發生火災，造成2死4傷，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場救人，卻殉職。基隆市消防局人員22日一早將臉書粉專大頭貼改為黑白照片，並發文哀悼，底下則有網友留言表示，「小隊長任務已經結束，ㄧ路好走」、「謝謝您，英雄，一路好走」。

「台北生活家」發生火災，詹能傑3進火場

安樂區六合里最大社區「台北生活家」一棟6層樓住家的2樓，在21日晚間發生火災，濃煙自2樓衝出後，迅速竄滿樓梯與公共空間，因為當時煙勢過大，消防人員先請民眾留在屋內避難，並同步展開灌救與引導，疏散大約20多戶、上百人到一樓。

然而，仁愛分隊小隊長詹能傑為了救出受困的羅姓女子，3次進入火場救援，最後不幸殉職，羅女獲救後也因傷重不治。這起火災一共造成2死4傷，疑似是住戶堆積雜物起火，詳細起火原因待查。

詹能傑為了救人而殉職，基隆市消防局人員22日早上將臉書粉專「基隆市消防局-角落消火伴」的大頭照改為黑白照片，並PO出詹能傑與同事的合照悼念，「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走。我們會記得，祢為了救人而犧牲了自己！」

網友留言表達不捨和感謝

貼文底下，就有網友表示，「一早看到了這個新聞報導，教官真的不希望是真的。看你從學生時代擔任糾察隊開始，負責盡職。到你擔任消防隊員一路以來，參加搜救隊員，國內重大的災難搜救都有你的身影。謝謝你，任務完成了！一路好走」、「再也聽不到你每次碰面叫我一聲阿母，真的難以接受」、「最喜歡你那聲（名字）姐，這訊息讓我為你難過哭得很傷心，非常不捨能傑英雄」、「真的難過，傑哥我會永遠記得祢，還有祢那些英勇的故事」。

還有網友回應，「小隊長謝謝您，任務完成，一路好走」、「辛苦了，你偉大的情操讓大家看到消防英雄及義消弟兄的辛苦」、「大愛英雄，一路好走」、「英雄謝謝您，辛苦了」、「兄弟一路好走」。