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送禮首選！史上最美高粱酒限量開賣「優雅瓶身＋施華洛世奇水鑽」顏值爆表

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▲▼金門,高粱,施華洛世奇,水鑽,七夕,送禮。（圖／品牌提供）

▲黑松聯手金門酒廠推出2020最強愛的信物「情定晶世金門高粱酒」。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

後疫情時代更要過得浪漫　「史上最美高粱酒」見證晶醇情意
愛在瘟疫蔓延時，2020年無預警由新冠肺炎揭開序幕，卻也讓更多人懂得珍惜身邊相知相守的那個人。短時間發生的悲歡離合，也讓人更懂得把握當下，抓住愛的美好，品味好酒的陳香繚繞。一向被酒友們看作是表彰金堅友誼的金門高粱酒，此次也在疫情當頭華麗變身，在一年一度的七夕前夕，採用擁有120年歷史的奧地利精品品牌「施華洛世奇」奢華水鑽，打造「史上最美高粱酒」，且每瓶都有限量編號，展現最獨特的真情心意。

施華洛世奇「奢華水鑽」嵌於優雅瓶身　經典戒環設計套住最重要的人 
「情定晶世金門高粱酒」以優雅純淨的瓶身，搭配鑲嵌晶透水鑽的瓶口，教人捨不得移開目光，而最耀眼的莫過於以罕見25mm大顆水鑽嵌於瓶口的設計。品牌透露，施華洛世奇罕有這麼大顆璀璨的水鑽逸品，此次採用的水鑽名為Xirius，取名來自夜空中最閃亮的恆星「天狼星Sirius」，其接近鑽石八心八箭的璀璨光芒，除了展現情意的晶純璀璨，嵌於瓶口處宛如經典鑽戒的戒環造型，就像是象徵著感情圓滿的信物，出其不意地拿出，就此牢牢套住對方的心。

▲▼金門,高粱,施華洛世奇,水鑽,七夕,送禮。（圖／品牌提供）

▲採用施華洛世奇水鑽，接近鑽石八心八箭的璀璨光芒，展現情意的晶純璀璨。

56度坑道窖藏陳高酒體特調「以愛為釀」　一口嚐盡感情的酸甜苦辣 
情人攜手走過的時光，都是過往每分每秒珍貴的累積，宛如繾綣在坑道窖藏999天以上的56度陳高酒體特調，歷經無數醇化的日子，如同愛情的路上有高有低，即使曾有過磨合艱辛，也都是為了最後愈漸融合淡然的回甘甜蜜。每一支以施華洛世奇水鑽「封瓶」的「情定晶世金門高粱酒」，以愛情釀的酒為概念，從入口到喉間，就是一趟品嚐愛戀酸甜苦辣的縮時旅程。酒體初入口感受到的是經年醇化後帶來的微辛勁道，有如熱戀期的起伏情緒，中後味是甘苦涼爽的淡淡甘草香，象徵磨合後的柔和溫情，尾韻帶來的則是水梨、蘋果果香的餘韻，正如兩人回首莞爾一笑的甜蜜。終於，「愛情釀的酒」不再只是一首旋律，而是一款懂得戀人絮語，足以藉此誓約定情的浪漫限定精品酒款。

▲▼金門,高粱,施華洛世奇,水鑽,七夕,送禮。（圖／品牌提供）

▲「情定晶世金門高粱酒」全台限量上市，每瓶皆有限量編號更顯珍貴。

最美金高暗藏「祝福密碼」　珍稀收藏全台限量
50度以上金高台灣地區總經銷黑松公司王銘泉處長表示，因應今年2020愛你愛你年，特別推出以愛為名的「情定晶世金門高粱酒」紀念酒款，瓶身最大亮點特別採用施華洛世奇水鑽鑲嵌，跳脫傳統，帶給大眾耳目一新的金酒時尚新面貌，讓這特別的一年，有一支難能可貴的精品美酒，紀念彼此晶「醇」的情意。

全台限量20,999瓶(愛你久久久)，520ml(我愛你)紀念款，裡裡外外都是對有情之人的祝福。高酒精濃度的金高裝瓶後持續醇化的「活」酒特性，象徵愛的風味持續醇厚，瓶口處的施華洛世奇水鑽顯愛的璀璨，質感與增值潛力兼具，「情定晶世金門高粱酒」不只適合戀人間珍藏，面對相伴已久的親密家人、知己老友，更需要一份別出心裁的感人驚喜，表達自己許久未說的真情真意。「情定晶世金門高粱酒」即日起於各地區菸酒專賣店陸續販售，8/18（二）起於全台全家便利商店Fami Port預購，每組建議售價3,600元（實際依各通路為主），售完為止，2020年就把這份晶瑩「醇」粹的情意，獻給最重要的人。

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