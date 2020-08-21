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冷漠、沒抱負、愛做白日夢？8個跡象提醒你「累的不是身體而是心」

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▲▼身心靈,白日夢,疲累,心靈,憂鬱,失眠。（圖／pixabay）

▲身體一旦過勞，疲憊的反應是顯而易見的，但若是「心累」了呢？（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

覺得自己一天裡大部分的時間感到精疲力盡嗎？現代社會節奏快速，便利流暢的網路更是讓人一天24小時都離不開工作以及大量資訊的轟炸，「容易感到疲憊」已經成為許多人的常態，深究其中，已經不是睡不飽、休息不夠的問題了。國外網站《Bright Side》整理出8個跡象，若符合以下幾點，就得好好關注自己「身心靈」疲憊的問題。

1. 整夜休息後還是感到疲倦
當睡了一整晚，沒有翻來覆去、忽睡忽起，但隔天早上還是很難醒來，就是最常見的「心靈疲憊」跡象，這代表身心靈已經累到很難透過睡眠恢復精神了，久而久之更會形成慢性疲勞，傷神又傷身。

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2. 做白日夢、逃避現實
如果經常出現「逃避現實」、「夢想擁有另一種生活」的想法，可能代表最近面對的現實，已經讓身心靈筋疲力盡。當經常想起過去、害怕未來發展，極有可能代表自己不喜歡當下的時刻，並且試圖透過任何方式分散自己的注意力。然而，過度逃避現實其實也是會給自己帶來傷害的，因為終究還是得回到日常、面對日常，再者，不斷遊走於現實與夢想，對生活的不滿情緒也會持續增加。

▲▼身心靈,白日夢,疲累,心靈,憂鬱,失眠。（圖／pixabay）

3. 冷漠、缺乏抱負
經常感到疲倦，連帶著也會缺乏做事的欲望，對周圍發生的一切表現冷漠，甚至對以前喜歡的事物失去興趣。突然間發現自己有這樣的轉變，可能也會對這樣的自己無所適從，或是無動於衷，這些轉變也會產生額外的壓力，因為即使自己現在失去精力和志向，但生活中還是有許多人事物，需要對他們負起責任。

4. 情緒突然變化
對現實不滿意、冷漠以及身心疲勞，一定會影響到情緒。有意識地觀察自己，最近多久生氣一次？是否常會對小事發脾氣？或者無緣無故開始哭泣或大笑？如果這樣情緒起伏變化大的現象經常發生，也可能是心靈疲憊的跡象，這些情感上的波動會使生活變得更加艱難。

▲▼身心靈,白日夢,疲累,心靈,憂鬱,失眠。（圖／pixabay）

5. 假裝感覺良好
不要以為隱藏自己的痛苦並假裝沒問題，就是解決問題的好方法。這麼做，等於是對自己和其他人撒謊，隱藏自己的真實感受，其實內心的一切都在崩潰。當心靈疲憊時仍盡力迎合別人，假裝一切都很好，是相當耗費精神的。

6. 感到孤獨
當自己在家人朋友面前假裝一切都很好，獨自面對疲憊心靈時，就會連帶產生「沒有人真正了解我」的想法，這個想法又會進一步使自己感到更孤立無援。負面情緒會逐步「告訴」自己，「沒有人了解我、沒有人接受我、沒有人能提供任何幫助」，最後甚至開始將憤怒、對生活的不滿全都轉嫁給周圍的人，讓人際關係變得更緊張。

7. 想避免和其他人接觸
當對於與人接觸興趣缺缺，只想坐在角落，希望不要被人注意到自己，甚至開始想躲避人群，這都是心靈疲憊的明顯徵兆。但是，由於在工作或生活需要，無法將自己鎖在家裡、停止與人互動，所以仍然會因為不必要的交流而感到壓迫。

▲▼身心靈,白日夢,疲累,心靈,憂鬱,失眠。（圖／pixabay）

8. 經常負面思考
當習慣把注意力放在負面想法和不愉快的經歷上，此時就已經沒有心力讓自己充滿正能量了，持續一陣子以後，不僅會帶來無限迴圈的負面思考，也容易造成心靈疲憊。

PLUS／修復心靈的方法
・向醫生諮詢健康狀況和精神狀態。
・拒絕「有害」的關係。如果朋友或伴侶持續對自己造成不好的影響，心靈就有可能為此受傷、感到疲累。
・試著稍微讓生活過得不一樣，例如規劃一趟小旅行，出門走走，讓假期改變心情、帶來幸福感。
・嘗試專注在日常生活中的美好事物。
・欣賞目前所擁有的，即使是小事也很重要。

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