生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

勇消詹能傑殉職！女醫沉痛發聲：不改變就是默許悲劇繼續發生

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑（左）不幸殉職，醫師田知學（右）也感嘆。（圖／翻攝自Facebook／基隆市消防局-角落消火伴、布農Doc 田知學）

▲詹能傑殉職，急診女醫師田知學（右）沉痛發文。（圖／翻攝自Facebook／基隆市消防局-角落消火伴、布農Doc 田知學）

圖文／CTWANT

基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」於昨（21日）深夜發生重大火警，41歲的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為救出受困女子3度進入火場，過程中甚至還摘下自己的空氣面罩，讓民眾先行使用，最終因吸入過多濃煙不幸殉職。對此，急診重症醫學部主任田知學今（22）日在臉書粉專發文疾呼，「如果我們什麼都不改變，我們就是默許悲劇繼續發生。」

田知學今稍早在臉書發文強調「他把面罩給了她」，更悲嘆「火場中，他選擇把唯一的呼吸面罩留給她。他知道那一刻自己的機會可能就此失去，但他更清楚——救人，是他選擇的道路。」

她在悼念詹能傑時，也直言「我們不能再失去任何1個像他一樣勇敢的人，這不是第一次。也不該再有下一次。如果我們什麼都不改變，我們就是默許悲劇繼續發生。我們需要做更多，保護這些願意用生命守護我們的人。」

貼文曝光後也引發網友感嘆，「臺灣有最優秀的警消人員！配備一定要汰換更新！把應該給警消人員的預算還給最基層的警消人員！」「消防英雄的裝備一定要增加與精進」、「向英雄致敬」、「雙人面罩或分享器很需要採買或研發。」

據悉，詹能傑在凌晨1時許，第3度進入火場執行救援任務，並成功尋獲受困的余姓女子。然而，余女當時被大量雜物卡住，行動受限且出現呼吸困難情形。為爭取寶貴的救援時間，詹能傑果斷摘下自己的空氣面罩，讓余女先行使用。

不料隨後火勢與濃煙進一步加劇，詹能傑因吸入過多濃煙而與外界失聯。直到凌晨2時許，搜救人員再度進入火場尋獲詹能傑時，他已無呼吸心跳。而余姓女子則於清晨5時30分左右被發現，同樣已無生命徵象。2人分別送往醫院緊急搶救，最終仍回天乏術，先後宣告不治。

詹能傑困火場！義消跪地急喊：他沒呼吸了

詹能傑困火場！義消跪地急喊：他沒呼吸了

基隆市樂利三街昨(21)日晚間發生死亡火災，一處社區大樓突然起火，消防仁愛分隊小隊長詹能傑第三度進入火場救人時，為了拯救受困屋內的羅姓女子，將自己的空氣呼吸器面罩脫下給她使用，與義消盧彥宏共用一個共生面罩，卻不幸昏厥，送醫後於今(22)日凌晨宣告不治。而他急衝火場救人的英勇過程也曝光。

詹能傑與義消「共用面罩」　氧氣瓶瞬間剩10bar

詹能傑與義消「共用面罩」　氧氣瓶瞬間剩10bar

害死勇消不只是火！他淚喊：別讓回家路變成英雄墓

害死勇消不只是火！他淚喊：別讓回家路變成英雄墓

詹能傑胞弟也是打火弟兄　聞噩耗急請假趕回家

詹能傑胞弟也是打火弟兄　聞噩耗急請假趕回家

曝詹能傑資歷　消防局：他救災總不落人後

曝詹能傑資歷　消防局：他救災總不落人後

