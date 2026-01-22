台中甜食女肝臟「6成都是油」還藏2顆腫瘤　切下蘋果大脂肪肝

▲婦人的肝臟竟有高達4到6成被脂肪包覆，醫師手術時，切下了一顆小蘋果大般的脂肪肝。（圖／李綜合醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名60多歲的婦人，日前因身體不適就醫，沒想到超音波一照，竟發現嚴重的重度脂肪肝，甚至在左側肝臟躲了兩顆腫瘤！醫師手術時驚覺，婦人的肝臟竟有高達4到6成被脂肪包覆，切下了一顆小蘋果大般的脂肪肝。術後追問才發現，婦人既不喝酒也沒有肝炎病史，唯一的致命嗜好就是「無甜不歡」，這才導致肝臟病變成癌。

驚見「肝臟全是油」！6旬婦沒病史竟罹癌

駐診在李綜合醫院的臺中榮總一般外科醫師吳坤達指出，該名婦人最初是在腸胃科門診檢查，意外發現重度脂肪肝及疑似腫瘤，進一步詳細檢查後，確認肝臟左外側葉及左葉中部各有一顆腫瘤。令人震驚的是，婦人平時生活單純，沒有飲酒習慣，更沒有B型或C型肝炎病史，卻還是難逃肝癌找上門。

切下「小蘋果重量」脂肪肝 醫揭手術艱難真相

由於婦人的脂肪肝太過嚴重，佔據肝臟比例高達4到6成，醫師擔心若將左邊肝臟全切除，剩下的肝功能恐無法維持生理運作。為了保命，醫療團隊決定採取「類機械手臂」多關節器械系統切除左外側肝葉，並搭配術中射頻消融治療術（RFA）來消除另一顆腫瘤。吳坤達形容，手術中切下的脂肪肝重達223克，「大約就是一顆小蘋果的重量」，手術歷時3個多小時，所幸失血量控制在400CC左右，婦人術後恢復狀況良好。

病床旁全是蛋糕水果！醫搖頭：無甜不歡害慘肝

究竟為何肝臟會「油成這樣」？吳坤達透露，婦人平時完全沒有運動習慣，且極度熱愛甜食與蛋糕，就連住院期間，巡房也發現，病患的病床旁也堆滿了甜點和水果，幾乎到了「無甜不歡」的地步。醫師研判，正是因為長期攝取過多精緻糖分與果糖，才導致重度代謝異常脂肪肝，最後惡化成肝癌。

飲食西化成隱形殺手 醫示警：這類肝癌比例增加

吳坤達提醒，隨著飲食西化，代謝異常脂肪肝（NAFLD）已成為肝癌的重要風險因子。他強調，如果長期不改善飲食與生活習慣，肝臟會陷入慢性發炎，進而演變成肝纖維化、肝硬化，最後就是肝癌。醫師警告，近年來脂肪肝直接惡化成肝癌的比例有上升趨勢，民眾務必控制飲食、減少甜食攝取，並養成運動習慣，才能減少脂肪肝形成。