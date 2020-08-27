他們為什麼都能活下來？科學家剖析「災難倖存者」8種特質

▲面對災難危險時，你擁有「倖存到最後」的特質嗎？（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

每年上映的電影或動畫，災難片總是佔有一定數量，每次觀賞這些電影、影集時，是否會根據角色的性格、行為，去猜測剖析他們是否會活到最後一刻呢？有一群國外科學家特別針對2011年東日本大地震的災難倖存者進行研究，最後歸納出8種影響災後倖存的性格關鍵，國外網站《Bright Side》也做了簡單的爬梳整理，看看自己是否也符合這些特質，必要的時候能幫助親友度過生存危機。

1. 擁有領導能力

擁有群眾魅力、又能登高一呼的「領導特質」，能夠在短時間內組織動員，並與大家合作。擁有領導能力的他們，懂得運用自己的話語影響他人並得到主導權。這種特質與心理健康的狀態密切相關，研究也顯示60歲左右的倖存者，他們的領導才能要比20多歲的人還高。

請繼續往下閱讀...

2. 喜愛解決問題

擁有這種特質的人，有著「喜歡找出問題並解決」的習慣。他們能夠有條理地，排出問題需要被解決的優先順序，並且制定計畫，最後選擇適合當下的解決模式。這項能力關乎一個人的管理與組織能力，研究顯示，倖存者中的男性擁有這項能力的比例，較女性來得高。

3. 懷抱利他主義

總是能將他人擺在自己前面，或與自己平行的人，相當難得少見。這種「利他主義」的人，不僅平時會幫助、關心他人，緊急時刻也能考慮到他人的需求，具備「強烈的人本意識」。而在倖存者中，女性擁有「利他主義」的比例遠高於男性倖存者。

4. 固執、堅持的心

固執是一種堅持信仰、理念的習慣，擁有這種特質也顯示此人自信、能獨立行動，並擁有明確的目標。個性堅持的人，通常也較有上進心、不喜歡失去東西的感覺。這項特質通常與生理健康是互相牽連的，擁有強健體魄的人，更能懷抱著「生存下來的心」堅持下去，而這項特質在男性倖存者中也較為常見。

5. 遵從社會禮節與規範

有趣的是，擁有遵守社會規範的習慣，懂得表達對他人的感謝，並維持良好互動，竟然也是倖存者的特質之一。這個特質在面對「有機會得救時」，能表現出不急躁、能幫助或禮讓他人的社會化行為，讓營救場面不至於失控、混亂，更能提升整體的得救率。而在研究中，擁有這項特質的多是長者，比例較年輕人高。

6. 控管情緒的能力

控管情緒的重要性在於，當面對災難時能保持冷靜。這類的人平常就會表現出極佳的自制力，遇到緊急狀況時不大會驚慌失措，並懂得保持樂觀積極的態度。

7. 自我實現

研究指出，任何深刻了解生命意義的人，都經歷過「自我實現」。這種人會很在意他們的思維與舉動，會為自己和人生造成怎樣的影響。因此，他們很懂得為自己負責，在危機來臨時，有能力制定並分析計劃，試著支撐自己得到倖存機會的那刻。

8. 能積極適應各種環境與壓力

有助於人們在災難中生存的最後一個性格特徵是，能夠藉由災難當下的環境變化，不斷去改變並維持自己的體能與認知狀況，例如所處的環境早晚溫差大，倖存者有能力找到方法，讓自己短時間面對這兩種極端的氣候環境。擁有這種特質的人，善於處理生活中各種不確定性，並能夠在短時間內發展出一套新技能與認知，積極地擺脫環境當下給予的危險或壓力，擁有這種特質的男性倖存者比例較高。