生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／法仙人掌桿菌奶粉銷台　食藥署：新安琪兒1批號預防下架

▲▼法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯公司（Lactalis）。（圖／路透）

▲法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯公司。（圖／路透）

生活中心／台北報導

法國乳製品龍頭拉克塔利斯集團21日發布緊急聲明，旗下營養部門生產的多款嬰兒奶粉，疑因原料遭受「仙人掌桿菌毒素」污染，目前已針對全球18個國家包括台灣展開預防性回收。我國食藥署稍早公告，「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」無法排除使用原料污染仙人掌桿菌毒素，業者主動通報並預防性自主下架。

根據食藥署公告，我國業者自主通報預防性下架嬰幼兒配方奶粉產品(新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方)，原因係終產品疑無法排除使用原料污染仙人掌桿菌毒素，基於對消費者健康安全之高度重視，決定主動通報並預防性自主下架。該批號數量共2萬9928罐。

回收產品資訊如下：

品名：新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方
批號： 8000003215
規格：900公克x12
製造日期：2024/11/23
有效日期：2027/11/16
製造廠商：CELIA LAITERIE DE CRAON
供應廠商：LACTALIS INTERNATIONAL
產地：法國

食藥署已要求輸入業者應依據食品安全衛生管理法第7條落實自主管理，確保輸入產品衛生安全並符合我國規定，如發現產品有危害衛生安全之虞，應通報所在地衛生局，以及配合衛生機關查察。

新安琪兒在官網公告，在台販售之新安琪兒嬰幼兒產品均安全無虞，請消費者安心食用。該公司致力提供給消費者高品質的產品，自願將特定批號的產品，進行自願預防性回收，已購買此批號產品的消費者請停止使用， 帶產品罐身至原購買店家辦理退換貨事宜。

根據《路透社》與《法新社》報導，拉克塔利斯集團（Lactalis）旗下的營養健康部門（LNS）指出，這次召回範圍主要針對在藥局及各大超市販售的「Picot」品牌嬰兒奶粉。

聲明中強調，由於從某間國際供應商取得的原料「Omega 6 ARA」（花生四烯酸）檢測出仙人掌桿菌毒素（Cereulide），公司決定採取預防措施，主動回收受影響的6個特定批號。

拉克塔利斯集團表示，仙人掌桿菌毒素是一種由細菌產生的毒素，嬰幼兒若不慎攝入，可能會引發嚴重的嘔吐與腹瀉症狀。除了這6批特定產品外，其餘批次的奶粉均符合安全標準，消費者無須過度恐慌。

▲▼新安琪兒公告一批號奶粉預防性下架。（圖／翻攝官網）

▲新安琪兒公告一批號奶粉預防性下架。（圖／翻攝業者官網）

植牙醫材仿冒品流入市面　食藥署公布4批號：送司法偵辦

植牙醫材仿冒品流入市面　食藥署公布4批號：送司法偵辦

國內驚傳植牙醫療器材仿冒事件。食藥署今宣布，近日接獲通報，市面上出現未經原廠授權販售的植牙用骨內植體，相關產品已流入國內通路，且外包裝標示為韓文，與核准上市產品不符；主管機關已掌握具體批號與事證，並啟動查處機制，提醒醫療端與民眾提高警覺。

「喪屍煙彈」去年檢出1.6萬件、增逾5倍　食藥署修法納管原料

「喪屍煙彈」去年檢出1.6萬件、增逾5倍　食藥署修法納管原料

倉庫驚見「過期8年」雞排　業者遭罰30萬

倉庫驚見「過期8年」雞排　業者遭罰30萬

7款嬰幼兒海苔重金屬超標「其中1款已賣完」

7款嬰幼兒海苔重金屬超標「其中1款已賣完」

中國靈芝檢出禁用農藥　印尼「木薯餅」含違法甜味劑

中國靈芝檢出禁用農藥　印尼「木薯餅」含違法甜味劑

