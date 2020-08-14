不用進FBI也能學的「戳破謊言7技巧」！對方「情緒拉太長、簡短回應」小心有狀況

▲童話故事的小木偶皮諾丘一說謊話鼻子就會變長，雖然人類沒有這種「機制」，但仍是有些肢體動作，會不小心洩漏想要隱藏的秘密。（圖／pixabay，下圖）

記者萬玟伶／綜合報導

即使說謊的人老神在在準備好了，但身體可能已經早一步揭露一切！說謊者通常會將所有精力放在自己的言語和臉部表情上，反而因此忽略了肢體語言。雖然沒有百分之百的方式可以確定對方就是在說謊，但心理學家認為，如果將注意力轉移到對方的舉止上，幾乎可以抓住他們說的大小謊言。國外網站《Bright Side》蒐集7個說謊者容易忽略的言行舉止，幫助人們快速辨別對方虛情或真意。

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1. 停頓

揭示一個人是否在撒謊，最常見的聲音線索之一就是「停頓」。如果對方回答時有很多「啊」、「嗯」、「我的意思是」等停頓與重複，代表他們可能在撒謊，並且需要花點時間思考該說什麼來圓謊或搪塞。

2. 注意情緒的持續時間

真實情緒反應在臉上的時間，往往不會超過5秒之久，如果對方的臉部情緒超過5秒鐘，就有可能「事有蹊蹺」。就算是笑，臉上也不可能擁有相同的微笑表情這麼長時間，《Bright Side》提醒「要當心啊」！

3. 注意情緒與言詞的順序

科學家發現，情緒總是比脫口而出的話更早出現。如果一個人先說「我很生氣」，然後才做出生氣的表情，那就是刻意演繹的情緒。

4. 觀察對方的情緒是否真實

真實的情感會展現在細微末節處，例如，一個人如果真的開心微笑，那麼不僅是嘴唇在動，眼睛附近還會笑出一點皺褶，甚至眉毛也會自動往下移動。若想觀察對方的情感是否真實，建議就從細微處開始檢視。

5. 言談中不斷重複某件事

一件事反覆講太多次，可能也是撒謊徵兆？《Bright Side》提醒，如果對方突然不對勁地不斷重複某件事，可能意味著他正在努力說服對方和自己，並且他也會衡量對方的反應，決定他接下來還要再說什麼、還要再做什麼。

6. 回答問題時反覆使用對方使用的詞彙、句子

回答的方式百百種，但如果被問的那方，回答時使用了一樣的詞彙，像是「你剛剛在跟誰說話？」「喔，我剛剛在跟小明說話」，可能代表他們有點坐如針氈，所以要藉由重複你說的話，避免自己不小心說出其他線索。對方若有這樣的反應，可能就是一個不好的信號，《Bright Side》解釋，這是許多騙子為了抽出時間來想出應對的方法。

7. 手不自覺地遮住臉或嘴

最後一項容易注意到的肢體語言之一，就是說謊者在說謊時，手通常會不自覺地遮住自己的臉嘴。這個心理反應動作在心理學來說，是探究對方說謊與否，很普遍的觀察角度。