三重逆子37刀弒雙親！廢死聯盟轟「終身監禁不得假釋」：操弄情緒

▲36歲廖姓男子37刀手刃雙親，父母傷勢集中於頭部。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

新北市36歲男子廖聰賢不滿零用錢沒準時、增加額度遭拒，用開山刀砍死67歲父親、75歲母親。廢死聯盟「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」針對「終身監禁不得假釋」提出質疑，直指該制度是在操弄社會情緒，恐怕會帶來許多未曾想過的弊端，可能製造了另一種死刑，貼文遭到大批網友狂轟。

廢死聯盟談終身監禁不得假釋 恐成另類死刑



廢死聯盟「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」在臉書發文，談到「終身監禁不得假釋」，通常用來作為沒有死刑的國家，可能會選擇的替代方案。

粉專指出，2025年國民黨、民眾黨立委，以及行政院，分別提出針對「終身監禁不得假釋」的不同版本。然而，台灣早在2006年即修正刑法，將無期徒刑申請假釋的門檻提高至25年，修法後至今，尚無任何收容人符合該條件。聯盟直言，「這些所謂的討論與擔憂，完全奠基在一個還沒發生的平行時空下，所產生的幻想。」

廢死聯盟批評，「終身監禁不得假釋」除了操弄情緒外，還可能帶來多項未曾想過的問題，包括監所超額收容、管理人員負荷加重，並壓縮其他自由刑收容人的教化與矯正資源，質疑「製造了另一種死刑？」

貼文一出，網友灌爆留言區，「連砍死雙親的你們也坦，要不要帶回去自己養」、「講得真好，交給你們帶回家照顧」、「沒關係，重刑犯假釋後，都由你們來管，送到你們家」、「當你們成為被害者家屬時，再來講那些屁話！真的是不要臉」。

而面對外界的質疑聲浪，廢死聯盟目前尚未做出相關回應。