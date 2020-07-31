趙少康曝：李登輝與陳水扁敬酒時反應　很介意被說「不民主」！





▲趙少康。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

前總統李登輝30日辭世，享耆壽98歲，消息傳出後，震驚國內政壇與國際社會友人。資深媒體人趙少康30日提到，李登輝很介意別人說他不民主，但是「你做的很多事情，就是不民主嘛！」

面對李登輝辭世，趙少康在30日播出的《李登輝逝世-少康戰情室特別報導》節目中提到，李登輝在逐桌敬酒時，看到前總統陳水扁時，高興地說「扁啊！乾啦！」這時李登輝突然回頭看到他，直言「趙委員，你為什麼罵我不民主？」然而李登輝走了之後，才向他說「少康兄，他很介意你罵他耶！」

趙少康說，從這邊可以看出來，李登輝很在乎人家說他不民主，但是「你做的很多事情，就是不民主嘛！」從國民黨十三全黨主席選舉，就是非得要起立表決，不願意用投票表決，這就能看出來，「只要關係我的事都沒關係，但閣揆同意權，要拿就拿掉。」

趙少康提到，李登輝修憲修得把總統變得全世界最偉大，沒有一個人權力比總統還大，連美國總統都沒有，也沒人可以制衡，不用去國會報告，不需要受國會監督，且任命的重要部會首長、大使、將軍也不需要去國會聽證，「通通不用，總統愛幹什麼就幹什麼，這就是被李登輝搞出來的，這樣叫民主嗎？」

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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