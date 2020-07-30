快訊／馬英九悼念：李登輝解除戒嚴、開放組黨　對台灣民主化有貢獻

記者徐政璿／台北報導

前總統李登輝今年2月間因喝牛奶嗆傷，入住台北榮總至今已173天，這兩週狀況不佳，醫療團隊持續搶救」。北榮晚間證實，李登輝已於晚間19:24分病逝，遺體暫存醫院冰櫃，院方將設置追思所，後續國葬事宜則由府方統一負責。

▲前總統李登輝。（圖／資料照）

對此，前總統馬英九辦公室表示，李登輝前總統曾擔任中華民國元首與中國國民黨主席，帶領國家與黨的發展，包括馬前總統在內，臺灣許多政治人物都曾是他的部屬。對於李前總統辭世，馬前總統感到不捨，並對李夫人及家屬致上誠摯哀悼之意。



前總統馬英九辦公室指出，李前總統繼經國先生解除戒嚴、開放組黨後，進一步推動國會全面改選、總統直選，對臺灣民主化有其貢獻，值得國人肯定。雖然李前總統在卸任後，政治理念發生巨大轉變，馬前總統仍感念他對國家的付出，也相信歷史將有公正客觀評價。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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