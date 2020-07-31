《央視》發文評李登輝：甩不掉遺臭萬年標籤　永遠釘在歷史恥辱架上

▲已故前總統李登輝。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

前總統李登輝30日病逝於台北榮總，享耆壽98歲，全球媒體相繼報導。大陸官媒《央視》31日發表「熱評兩岸」評論指出，「對一個逝去的生命，我們不予多說；但對一個於台灣民眾及中華民族都有大虧欠的歷史罪人，無論何時何地，都必須給出一個客觀的評價，特別是在有些人想要顛倒黑白之時。」

評論中提到，李登輝出生於台灣台北縣三芝鄉，祖籍福建永定，但比起「祖籍地」更讓兩岸網友熟知的，是李登輝早年曾稱自己「22歲前是日本人」，多年來親日行徑中最著名的一次，是在台灣地區領導人任內否決出兵干涉釣魚島事務，並表示認同釣魚島主權屬於日方，「賣國，是李登輝永遠也抹不掉的一個標籤。」

評論中指出，李登輝用低調與隱藏騙過了蔣經國，於1988年至2000年擔任台灣地區領導人與中國國民黨主席，任內鼓吹「台獨」，提出「兩國論」，還完成了所謂的「修憲」，從而確定了台灣作為「獨立國家」的所謂法理基礎。

評論中提到，「台獨」勢力的完整政策體系，就是由李登輝一手打造並付諸實踐的，目前還在島內持續進行中的「去中國化」，也是從李登輝時代開始的，李登輝自詡「台獨教父」，在「台獨」勢力的眼中是個大大的光環，但放在全球範圍內，卻是那個早於陳水扁被國際社會認證的「麻煩製造者」，「放在浩浩蕩盪的幾千年中國歷史當中，他就是個大大的民族罪人，『遺臭萬年』將會是他永遠也甩不掉的歷史標籤。」

評論中指出，李登輝的「台獨」繼任者們，還在這條死路上狂奔，無視兩岸民眾渴望和平發展的主流民意、無視兩岸必將統一的歷史大勢，甚至還想把全體台灣民眾都綁上「台獨」戰車。

評論的最後強調，「李登輝已經病亡，他也已經被永遠地釘在了歷史的恥辱架上，而追隨他的『台獨』信徒們，或許還有機會改變自己的結局。」

▼《央視》發文評論李登輝。（圖／翻攝央視）

