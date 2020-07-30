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快訊／前總統李登輝辭世　北榮：敗血性休克及多重器官衰竭

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▲前總統李登輝。（圖／資料照）

▲前總統李登輝。（圖／資料照）

記者黃巈禾、蘇晏男／台北報導

前總統李登輝30日辭世，享耆壽98歲，消息傳出後，震驚國內政壇與國際社會友人。北榮晚間證實，李登輝已於晚間19:24分病逝，大體暫存醫院冰櫃，院方將設置追思所，後續國葬事宜則由府方統一負責。

北榮表示，李前總統109年2月8日晚間，於家中進食時不慎嗆咳，因呼吸困難，緊急送到臺北榮總，檢查發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，由醫療團隊全力照護。

北榮指出，2月17日傍晚，坐輪椅於病房區活動時，突發心因性休克，立即進行CPR急救後使用呼吸器。由於李前總統已98歲高齡，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回，於7月30日19時24分與世長辭。

北榮提到，李前總統家屬對於醫療團隊辛苦照顧及總統、副總統、行政院長等各界關心，表達誠摯感謝。

李登輝28日晚間驚傳逝世，引發各熱議注，不過事後被台聯黨和台北榮總陸續澄清為假訊息。院方29日透露，李登輝近期狀況不佳，仍在在治療中。消息傳出後，大批媒體除了在北榮關注最新狀況外，也同步在李登輝住處翠山莊守候。

李登輝夫人曾文惠29日上午11時15分左右，被捕捉到在看護與隨扈的攙扶下，緩緩從家門走出，搭車離開翠山莊，約11時半抵達北榮。曾文惠探視李登輝2小時後，其座車於下午1時半駛離醫院。但沒想到，才離開半小時，該座車又於下午2時許折返北榮，一待又是幾個小時，直到晚間6時半許，曾文惠在媳婦張月雲陪同下一同返回翠山莊。接著，李登輝的二女兒李安妮、李登輝女婿賴國洲約在29日晚間7時許，戴著口罩，非常低調的返回翠山莊陪同曾文惠。

曾文惠30日中午左右，在隨扈和看護的陪同下，緩緩走出翠山莊住家，接著約莫12時左右，再次抵達北榮探視李登輝。曾文惠的座車於晚間6點離開北榮返回翠山莊，不過現場守候的記者們並未看到曾文惠上樓，只看到媳婦張月雲抱著咖啡色包包上樓，且只停留30分鐘又折返回北榮。

▲▼前總統李登輝的夫人曾文惠在隨扈看護的扶持下走出位於翠山莊的住處。（圖／記者湯興漢攝）

▲曾文惠30日在隨扈看護的扶持下走出位於翠山莊的住處。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼張月雲步出家門準備前往榮總探視李登輝。（圖／記者黃國霖攝）

▲張月雲30日步出家門準備前往榮總探視李登輝。（圖／記者黃國霖攝）

李登輝28日傳出病危訊息後，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌29日上午9時半許赴北榮探視李登輝，除了聽取李登輝醫療團隊簡報，也感謝醫療團隊妥善照顧的辛勞。

對於李登輝的狀況，蔡英文28日中午出席民進黨中常會時也向在場人士表示，上午已前往北榮探視李登輝，會為李登輝的健康祈求，並持續關心李登輝的健康。

蘇貞昌28日也在探視後表示，有向家屬表示關心，有對李登輝表示祝福，而李登輝對台灣民主的貢獻，為國家做事，大家非常敬佩。

另外，外界也關注與李登輝關係不錯的台北市長柯文哲是否會赴院探視。北市府發言人陳智菡表示，經與家屬了解李登輝目前身體狀況後，為避免打擾李登輝靜養，柯文哲不會赴北榮探視，認為要把多一點時間留給家屬，但柯文哲已向李登輝家人及其辦公室主任王燕軍表達深切關心與祝福，也轉達家屬「若有需要他坐的，請一定要告訴他」。

李登輝前年跌倒就醫後，就鮮少在鏡頭前露面，2019年李登輝基金會，他出席了募款餐會，期間還與過去台聯的伙伴們林志嘉、劉一德等人同桌餐敘。最近一次公開的照片，則是2020年1月14日剛贏得總統勝選的蔡英文，在時任總統府秘書長陳菊陪同下，一同到李登輝官邸拜訪並提前祝壽。

▲▼李登輝基金會2019年募款餐會。（圖／記者黃國霖攝）

▲李登輝2019年出席募款餐會。（圖／記者黃國霖攝）

2020年2月8日晚間，李登輝在翠山莊喝牛奶嗆到後送往北榮治療，至今已住滿174天，據悉是因為持續發炎、頻繁發燒且肺積水無法完全排除，僅能以抗生素控制，而多處於昏睡狀態，雖有知覺但無法識人。傳有親李人士透露，李登輝現在每天洗腎。

對於李登輝的病況，王燕軍29日並未出面受訪，僅透過書面訊息表示，第一，蔡總統、賴副總統及蘇院長在今日上午前往探視李前總統；第二，相關訊息均由總統府發言人統一對外說明；第三，有關病情則由榮總以新聞稿對外公開。

▲▼李登輝辦公室主任王燕軍出面說明李登輝病情。（圖／記者李毓康攝）

▲李登輝辦公室主任王燕軍出面說明李登輝病情。（圖／記者李毓康攝）

有關李登輝的事蹟，除眾所皆知是首位全民直選產生的中華民國總統外，亦是第一位成長於台灣的中華民國總統。此外，他也是首位台籍國民黨主席，且曾任台北市長、台灣省主席等政府職務。

李登輝主政時期總共長達12年之久。1988年1月13日，時任國民黨主席及中華民國總統的蔣經國逝世，李登輝以副總統身份繼任第七任總統。1990年5月20日，李登輝獲第一屆國民大會選舉為中華民國第8屆總統，開始完整任期。

1996年，國民黨提名李登輝、連戰搭檔競選正副總統，當時李登輝以54.0％得票率當選第九任總統，創下中華民國歷史上首位總統直選的國家元首紀錄，在東亞民主發展史上也是備受矚目的里程碑。

李登輝出生於1923年，由於他是落實台灣民主改革的重要領袖，因此一度被美國《時代》雜誌稱為「民主先生」，支持者則稱他為「台灣之父」，認為他執政時期的政策對台灣經濟和民主發展做出重大的貢獻；但反對者批評他是「台獨教父」，認為他在執政末期讓兩岸關係呈現緊張氛圍，同時也是因為他，國民黨才會在2000年首度失去政權。

▲▼台灣首次總統選舉，前總統李登輝與妻子曾文惠在1996年3月23日手牽手到達投票站。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣首次總統選舉，李登輝與妻子曾文惠在1996年3月23日手牽手到達投票站。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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