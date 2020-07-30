快訊／李登輝19:24病逝大體暫放北榮　院方設置追思所

▲前總統李登輝。（圖／資料照）

記者徐政璿／台北報導

前總統李登輝今年2月間因喝牛奶嗆傷，入住台北榮總至今已173天，這兩週狀況不佳，醫療團隊持續搶救」。北榮晚間證實，李登輝已於晚間19:24分病逝，大體暫存醫院冰櫃，院方將設置追思所，後續國葬事宜則由府方統一負責。

臺北榮總說明稿：

一、李前總統109年2月8日晚間，於家中進食時不慎嗆咳，因呼吸困難，緊急送到臺北榮總，檢查發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，由醫療團隊全力照護。

二、2月17日傍晚，坐輪椅於病房區活動時，突發心因性休克，立即進行CPR急救後使用呼吸器。由於李前總統已98歲高齡，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回，於7月30日19時24分與世長辭。

三、李前總統家屬對於醫療團隊辛苦照顧及總統、副總統、行政院長等各界關心，表達誠摯感謝。



高齡97歲的前總統李登輝今年2月8日晚間在住家翠山莊喝牛奶時不慎嗆到，引發吸入性肺炎入住台北榮總治療，至今近半年。28日深夜網路流傳李登輝逝世消息，被台灣團結聯盟及北榮陸續反駁是假消息，但院方卻也透露他近日健康狀況的確不佳。

總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌更在29日上午赴醫院探視。媒體也捕捉到曾文惠29日上午在隨扈及管家陪同下，驅車赴北榮探視李登輝，晚間6時半回到翠山莊後，二女兒李安妮、媳婦張月雲、女婿賴國洲也相繼返家陪伴母親。

曾文惠30日再度被直擊在管家與隨扈陪同下，緩緩步出翠山莊前往北榮。同日，也有消息傳出李登輝腎功能衰退，須洗腎維持機能，但對此，院內知情人士僅回應「不能說他沒有洗腎」。不過此說法似乎也證實李登輝洗腎一事。

李登輝前年跌倒就醫後，就鮮少在鏡頭前露面，2019年李登輝基金會，他出席了募款餐會，席間還與過去台聯的伙伴們林志嘉、劉一德等人同桌餐敘。最近一次公開的照片，則是今年1月14日剛贏得總統勝選的蔡英文，在總統府秘書長陳菊陪同下，一同到李登輝官邸拜訪並提前祝壽。

李登輝小檔案：



●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

▼李登輝妻子曾文惠這兩天頻繁來往醫院、翠山莊。（圖／記者湯興漢攝）

▼台北榮總。（圖／記者湯興漢攝）