快訊／蘇貞昌憶李登輝：39年前碰到的第一個省主席　「探病時都看出他心繫台灣」

記者陳家祥／台北報導

台北榮總於7月30日19點24分宣布，前總統李登輝與世長辭，享耆壽98歲，各界紛紛表達哀悼之意。行政院長蘇貞昌31日出席台灣資本市場論壇前受訪表示，李前總統對台灣的貢獻非常了不起，甚至因病久臥病榻，都看出他心繫台灣。

▲蘇貞昌出席2020台灣資本市場論壇開幕式。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌說，39年前我踏入政壇，第一個碰到的就是李登輝省主席，那時段我們看到他從地方治理到後來國家整個的領導，我們都看出李前總統對台灣的貢獻非常了不起，我有非常多的機會、時間和他相處深談，甚至於到最後探病、病榻旁，都看出他心繫台灣。

「今天，哲人已遠，李前總統了不起的、精彩的、動人的一生，感謝他的貢獻，也向家屬致意。」蘇貞昌說，李前總統身後要辦理的各種事情，行政院各相關部會會配合家屬的意願和總統府專案小組運作，我們會來做最好的安排，來整個辦好，也讓這一代人對李前總統的尊敬記憶留下原滿的句點。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

其他人也看了這些新聞...

► 快訊／前總統李登輝病逝 享耆壽98歲！

► 快訊／前總統李登輝辭世 北榮：敗血性休克及多重器官衰竭

► 蔡英文：李登輝對民主貢獻無可取代 下令務使治喪儀典哀榮隆重

更多熱門新聞...

► 馬英九悼念：李登輝解除戒嚴、開放組黨 對台灣民主化有貢獻

► 影／台灣首位民選總統 李登輝叱咤政壇30年的5大關鍵時刻

► 李登輝19:24病逝遺體暫放北榮 院方設置追思所

►振興一下我們的美麗