快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

記者趙于婷／台北報導

台北榮總今（30）日證實，李前總統已在晚間19點24分病逝，享耆壽98歲。院方表示，李前總統2月17日傍晚，坐輪椅於病房區活動時，突發心因性休克，立即進行CPR急救後使用呼吸器，由於李前總統已98歲高齡，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回，於7月30日19時24分與世長辭。

▲前總統李登輝病逝。（圖／資料照）

▲李登輝病逝，北榮聲明。（圖／記者趙于婷攝）

李登輝前年跌倒就醫後，就鮮少在公開場合露面，最後一次露面是總統蔡英文在今年1月14日剛勝選後，在總統府秘書長陳菊陪同下，一同到李登輝官邸拜訪，提前祝壽。之後就因嗆到引發吸入性肺炎後，住進台北榮總治療，屢次傳出過世消息，辦公室主任王燕軍也多次出面澄清死訊。

李登輝在今年2月8日因為喝牛奶嗆到引發吸入性肺炎，之後還出現持續發炎且頻繁發燒，肺積水無法完全排除，僅能以抗生素控制，多處於昏睡狀態，一直住在北榮中正樓22樓的總統病房，之後北榮和主治醫師也封口不談病情。

▲前總統李登輝今年初因為喝牛奶嗆到住院，住院近半年不幸病逝。（圖／資料照）

據了解，李登輝自今年入院後，狀況就一直不理想，總統蔡英文也數度到院探望，28日一早也再次和副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌一起前往醫院探視。

今年也高齡94歲、結縭超過70年的夫人曾文惠也在旁人攙扶下連續兩天前往探視，今晚家屬也都抵達醫院，陪伴李登輝到最後一刻。李登輝生前曾罹患大腸癌，有心臟、糖尿病、洗腎等問題，這次因喝牛奶嗆傷，引發吸入性肺炎，住院近半年，不幸於2020年7月30日病逝，享耆壽98歲。

▲▼曾文惠這幾天持續前往北榮探視。（圖／記者湯興漢攝、實習記者方敬攝）

▲▼李登輝媳婦張月雲傍晚返家後再折返回北榮。（圖／記者黃軍瑋攝、記者李毓康攝）

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