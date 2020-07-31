影／李登輝遺體冰存懷恩堂　民眾跪地趴拜：因為他才知道什麼叫民主

記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，台北榮民總醫院也設置臨時靈堂供各界追思，包括前嘉義市長涂醒哲、台北市議員陳建銘31日一早便現身榮總懷遠堂，也有民眾突然在懷遠堂外趴地跪拜，表示李登輝對台灣民主貢獻很大，過去卻受到許多委屈，所以決定來到此處向李登輝鞠躬跪拜，感恩他對台灣民主的貢獻。

李登輝30日晚間7時24分於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國內政壇，李登輝的遺體也隨即由台北榮總中正樓22樓的病房送往懷遠堂冰存，追思事宜由總統府和家屬商定後辦理。

31日上午，除了有民眾跪拜感念李登輝外，也有一名陳姓民眾現身懷遠堂，他認為李登輝對民主貢獻很大，過去卻受到被潑紅墨水等委屈，才會特地從新北市中和區搭捷運到北榮這個「離他最近的地方」，並向李登輝鞠躬跪拜致意。

陳先生強調，自己只是一個普通的老百姓，但很關心台灣的民主，過去不知道什麼叫做民主，以為只要喊「蔣總統萬歲」就對了，也是後來才知道，台灣會有一位女總統出現。

另外，涂醒哲在上午9時也現身懷遠堂，他受訪時表示，李登輝的過世全台灣都很不捨，自己以前是李登輝學校的學員，跟李登輝的關係相當密切，李登輝也很十分疼惜學員，因此才想要來看看並感謝榮總。

曾經以台聯身份當選立委的陳建銘也表示，聽到李登輝過世的消息覺得很遺憾，李登輝是他心中的長者，其功過交給歷史定位，但李登輝這種領導人在台灣少之又少，未來也將成為最好的榜樣跟標竿。

▲李登輝過世，民眾在懷恩堂前下跪弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

▲前嘉義市長涂醒哲現身北榮弔唁李登輝。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員陳建銘。（圖／記者林敬旻攝）



李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

其他人也看了這些新聞...

► 快訊／前總統李登輝病逝 享耆壽98歲！

► 快訊／前總統李登輝辭世 北榮：敗血性休克及多重器官衰竭

► 蔡英文：李登輝對民主貢獻無可取代 下令務使治喪儀典哀榮隆重

更多熱門新聞...

► 馬英九悼念：李登輝解除戒嚴、開放組黨 對台灣民主化有貢獻

► 影／台灣首位民選總統 李登輝叱咤政壇30年的5大關鍵時刻

► 李登輝19:24病逝遺體暫放北榮 院方設置追思所

►振興一下我們的美麗