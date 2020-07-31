「功過留給歷史評斷」　江啟臣：李登輝結束傳奇一生　台灣史重要一頁

記者羅婉庭／台北報導

針對前總統李登輝於30日晚間19點24分病逝，享耆壽98歲，國民黨主席江啟臣31日表示，李前總統結束了傳奇的一生，不管是對台灣民主轉型的深刻影響，還是過去政府擔任重要職務、國民黨主席等，都是在台灣歷史上重要的一頁。

▲江啟臣31日談李登輝辭世。（圖／記者羅婉庭攝）

江啟臣表示，此時此刻只希望李前總統安息、家屬節哀，後事可以圓滿，在整個後事安排上都尊重家屬。至於是否前往靈堂致意？江啟臣表示，要看家屬跟總統府的安排，會找適當時間去致意。

江啟臣說，李前總統一生經歷不統時期，從日據時期到台灣民主化，擔任職務非常多，到第一任民選總統來自於國民黨黨主席，雖然之後也離開國民黨，不同階段對於不同人來說，都有不一樣的感受及不同想法跟啟發，尊重每個人對他的想法，功過留給歷史作評斷。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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