美「防疫隊長」佛奇人氣超夯　川普好困惑：為何沒人喜歡我？

▲美國總統川普表示，他不明白為何傳染病權威佛奇（Anthony Fauci）獲得那麼高的支持率，卻「沒有人喜歡我」 。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普與傳染病權威、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）屢傳不合，在新冠肺炎防疫議題上時常不同調。川普28日堅稱2人相處得很好，但也好奇為何佛奇獲得如此高的支持率，卻「沒有人喜歡我」。

川普28日指出，佛奇獲得的廣泛尊重應該也要被轉移到政府上，因為佛奇是在政府團隊中工作，「有趣的是，他獲得很高的支持率，我也喜歡這樣，這很好。但要記住，他是為這個政府工作……我們做了他、比爾斯博士（Dr. Deborah Birx）與其他人所建議的事情」。

▲川普政府因防疫不力飽受批評，但白宮冠狀病毒小組成員佛奇支持率飆高。（圖／路透社）



根據CNN，川普28日透露，他不了解為何政府沒有獲得一樣高的支持率，「這就有點令人好奇了。佛奇博士與比爾斯博士這些替我們工作、與我們非常緊密的人被高度評價，但沒有人喜歡我？這只能是（因為）我的個性，就是這樣」。

美國食品藥品監督管理局（FDA）已經撤銷奎寧與氯喹（chloroquine）治療新冠肺炎的緊急使用授權，因為上述藥物不符合緊急使用授權的「法定標準」，據最新科學證據也不太可能具有療效。

但是，川普27日晚間仍轉推了暗示奎寧（hydroxychloroquine）具有療效、宣稱佛奇是「騙子」的推文。推特28日晚間移除上述貼文，總統長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）也因為轉推，個人帳號遭到限制。

▲佛奇（Anthony Fauci）通常都不回應川普的批評，也持續宣稱與總統關係良好。（圖／路透社）



佛奇28日在ABC電視台節目《早安美國》（Good Morning America）回應，他甚至沒有去看那些評論，因為不論如何，都會繼續做好自己的工作，「我們正處於一場傳染病大流行的危機之中……我在任何情況下都沒有誤導美國大眾」。

雖然川普堅稱與佛奇「相處得非常好，也同意他所說的許多話」，卻時常淡化對方的疫情警告，甚至直指佛奇「有一點危言聳聽」。佛奇一貫地不回應總統批評，也宣稱兩人處得很好。他說，每個人都會有自己的意見與看法，但「我自認比較像是個現實主義者，而不是危言聳聽的人」。

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