　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官險死：看到人生跑馬燈

▲▼美國海軍F/A-18F超級大黃蜂戰機於2024年11月27日在地中海飛越尼米茲級航空母艦杜魯門號（USS Harry S. Truman, CVN 75）。（圖／美國海軍）

▲ 一架F/A-18F去年11月27日在地中海飛越杜魯門號。（資料照／美國海軍）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國海軍發生離譜友軍誤擊事件，美媒《商業內幕》4日披露，去年12月部署紅海的提康德羅加級巡洋艦「蓋茨堡號」（USS Gettysburg）竟將己方2架F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機誤認為葉門反抗軍「青年運動」（Houthi）的反艦巡弋飛彈，直接開火擊落其中一架，另一架則驚險逃過一劫。

調查報告指出，事發的去年12月22日凌晨，隸屬「杜魯門號」（USS Harry S. Truman）航艦戰鬥群第11戰鬥攻擊中隊的一架F/A-18遭己方巡洋艦鎖定攻擊。機上飛行員描述，當防空飛彈急速飛來時，他眼前閃過人生跑馬燈，隨即與武器官在飛彈命中前的最後關頭彈射逃生，這架造價6000萬美元（約新台幣18.8億）的戰機瞬間化為烏有。

但蓋茨堡號並未就此罷手，緊接著朝第二架戰機發射第二枚飛彈。該機飛行員發出多次緊急求救訊號後，選擇以高難度動作閃避，但飛彈在空中不斷修正彈道緊追不捨，最終僅以數英尺之差擦過，隨後墜海爆炸。一名目睹經過的海軍直升機指揮官事後作證，整個過程毫無預警，機組員只看見飛彈掠過頭頂一陣閃爍。

報告揭露，這場災難源於一連串系統性失誤。蓋茨堡號的核心操作系統在部署初期即被發現存在「嚴重退化」問題，涵蓋網路管理、監控追蹤、目標識別、相互追蹤及武器協調等。事發前該艦剛完成對青年運動飛彈的攔截任務，指揮官對威脅是否解除判斷模糊，加上疲勞因素影響，導致態勢感知能力低落，調查也認定開火是錯誤決定。

事實上，這並非紅海衝突中第一起誤擊友軍事件。去年2月一艘德國軍艦也曾意外瞄準美軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機，所幸因雷達系統技術故障未發射飛彈。

這起事件成為杜魯門號打擊群部署中東數月期間4起重大事故之一，其餘包括航艦與貨輪碰撞、一架F/A-18連同拖車滑落艦側，以及另一架戰機降落失敗滑出甲板等意外。

面對一連串事故，美國海軍副作戰部長基爾比上將（Jim Kilby）4日聲明回應，「海軍致力成為學習型組織」，並稱這些調查結果突顯持續投資人員培訓的必要性，以確保部隊具備完善戰備能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
公部門AI客服大體檢　揭開10大公務機關「智能客服」的真實能
罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤
林吟蔚器官「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了
小紅書App沒刪會被罰？VPN翻牆後果曝　百萬用戶一次看
美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官：看到人生跑馬燈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤

日韓急凍！暴雪癱瘓首爾交通　東京1.2度創今冬新低

藥妝店「也賣生鮮」比超市更便宜！　日媒揭吸客關鍵

美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官險死：看到人生跑馬燈

哈利王子吐槽川普！　嗆美國人「選了一個國王」被噓

情侶登山！她遭男友「丟包山頂6小時」活活凍死　檢指控過失殺人

鄭麗文接受紐約時報專訪：時間不站在台灣這邊

日本擬收緊歸化門檻　居住年限提高至「10年以上」

馬克宏爆警告澤倫斯基　領土談判「川普恐背叛烏克蘭」

距台僅110km！　日本2026在與那國島部署「防空電子戰部隊」

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤

日韓急凍！暴雪癱瘓首爾交通　東京1.2度創今冬新低

藥妝店「也賣生鮮」比超市更便宜！　日媒揭吸客關鍵

美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官險死：看到人生跑馬燈

哈利王子吐槽川普！　嗆美國人「選了一個國王」被噓

情侶登山！她遭男友「丟包山頂6小時」活活凍死　檢指控過失殺人

鄭麗文接受紐約時報專訪：時間不站在台灣這邊

日本擬收緊歸化門檻　居住年限提高至「10年以上」

馬克宏爆警告澤倫斯基　領土談判「川普恐背叛烏克蘭」

距台僅110km！　日本2026在與那國島部署「防空電子戰部隊」

快訊／台股收盤大漲185.18點　台積電漲15元至1460

獨／樋口飯糰搬家！員工路口舉牌吸客　老客人：終於找到你們

LIVE／IU、朴寶劍、舒華、IVE大咖降臨高雄　《ETtoday》14點直播

偷運貓挨罰50萬拒絕！惡男土地被查封　找到鏟屎官8貓萌樣曝

快訊／刀手狠砍夏天倫已落跑柬埔寨　警追幕後疑「美鷹會」動手

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進　台南交通明年進入軌道元年

快訊／玉木宏升格二寶爸！　愛妻木南晴夏報喜第二胎誕生

還真巧！百度人名庫與招標評審名單一樣　採購方推責：小姑娘心急

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　泌尿醫揪出真相

罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤

許瑋甯出外景整晚視訊邱澤　陳意涵：那個愛很濃！

國際熱門新聞

美對中制裁、重大出口管制喊卡　原因曝光

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

美軍離譜誤擊！連射2彈打自家F-18　飛官險死

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

情侶登山！她遭男友「丟包山頂」活活凍死

名古屋命案　嫌：想讓死者丈夫嚐盡育兒苦頭

黃仁勳挑戰美AI晶片禁令　警告「AI版一帶一路」

20萬健身網紅慘了！　老婆爆料他性侵未成年

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

降息預期升高美股幾平盤　Meta漲超3%推升標普500

川普嗆「將付出慘痛代價」　宏都拉斯總統大選遭疑作票

美議員批黃仁勳「非可信來源」　提案禁輝達晶片銷陸

蘋果失寵？日本iOS市占率被Android超車

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

更多熱門

關鍵字：

標籤:美國海軍紅海誤擊戰機擊落系統失誤軍事事故

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面