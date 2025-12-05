美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官險死：看到人生跑馬燈

▲ 一架F/A-18F去年11月27日在地中海飛越杜魯門號。（資料照／美國海軍）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國海軍發生離譜友軍誤擊事件，美媒《商業內幕》4日披露，去年12月部署紅海的提康德羅加級巡洋艦「蓋茨堡號」（USS Gettysburg）竟將己方2架F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機誤認為葉門反抗軍「青年運動」（Houthi）的反艦巡弋飛彈，直接開火擊落其中一架，另一架則驚險逃過一劫。

調查報告指出，事發的去年12月22日凌晨，隸屬「杜魯門號」（USS Harry S. Truman）航艦戰鬥群第11戰鬥攻擊中隊的一架F/A-18遭己方巡洋艦鎖定攻擊。機上飛行員描述，當防空飛彈急速飛來時，他眼前閃過人生跑馬燈，隨即與武器官在飛彈命中前的最後關頭彈射逃生，這架造價6000萬美元（約新台幣18.8億）的戰機瞬間化為烏有。

但蓋茨堡號並未就此罷手，緊接著朝第二架戰機發射第二枚飛彈。該機飛行員發出多次緊急求救訊號後，選擇以高難度動作閃避，但飛彈在空中不斷修正彈道緊追不捨，最終僅以數英尺之差擦過，隨後墜海爆炸。一名目睹經過的海軍直升機指揮官事後作證，整個過程毫無預警，機組員只看見飛彈掠過頭頂一陣閃爍。

報告揭露，這場災難源於一連串系統性失誤。蓋茨堡號的核心操作系統在部署初期即被發現存在「嚴重退化」問題，涵蓋網路管理、監控追蹤、目標識別、相互追蹤及武器協調等。事發前該艦剛完成對青年運動飛彈的攔截任務，指揮官對威脅是否解除判斷模糊，加上疲勞因素影響，導致態勢感知能力低落，調查也認定開火是錯誤決定。

事實上，這並非紅海衝突中第一起誤擊友軍事件。去年2月一艘德國軍艦也曾意外瞄準美軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機，所幸因雷達系統技術故障未發射飛彈。

這起事件成為杜魯門號打擊群部署中東數月期間4起重大事故之一，其餘包括航艦與貨輪碰撞、一架F/A-18連同拖車滑落艦側，以及另一架戰機降落失敗滑出甲板等意外。

面對一連串事故，美國海軍副作戰部長基爾比上將（Jim Kilby）4日聲明回應，「海軍致力成為學習型組織」，並稱這些調查結果突顯持續投資人員培訓的必要性，以確保部隊具備完善戰備能力。