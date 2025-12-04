美國對中制裁喊卡、不實施重大出口管制新措施　原因曝光





▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

金融時報報導，美國川普政府為避免破壞今年10月達成的貿易休兵協議，暫緩對中國國安部實施制裁措施，同時不會推出針對中國的重大新出口管制。針對相關消息，白宮與財政部尚未置評。

路透引述金融時報報導，儘管與中國有關的駭客發動名為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的大規模網路間諜活動，攻擊多間美國及全球電信公司，甚至入侵州陸軍國民兵網路，但華府選擇暫緩相關制裁行動。

部分人士透露，川普政府的中國政策目標已轉向確保「穩定」，直到美國降低中國在稀土領域的主導地位，且川普也不願危及4月訪問北京的計畫。但這項決定在政府內部鷹派人士間引發挫折感，認為川普為了貿易協議犧牲國家安全。

美國企業研究所亞洲安全專家庫珀（Zack Cooper）表示，美國政府似乎在出口管制上讓步，以確保川普總統的北京行，並爭取時間讓關鍵礦物多元化，降低對中國依賴。

知情人士指出，在近期數周美國政府強化對中政策協調，指派白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller），確保各部門不會採取任何可能威脅到美中緩解的行動。

在經歷數月因美國關稅引發的貿易緊張局勢後，中國國家主席習近平與美國總統川普10月30日在韓國達成框架協議，美方同意不會對中國進口商品課徵100%關稅，中方暫緩實施稀土礦物和磁鐵的出口許可制度。